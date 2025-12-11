ТСН у соціальних мережах

Джонні Депп оскандалився зв’язками з росіянами й зайняв неоднозначну позицію під час війни

Деякий час актор стояв на боці України, але з часом почав підтримувати культуру окупантів.

Джонні Депп

Голлівудський актор Джонні Депп, який раніше неодноразово демонстрував проукраїнську позицію, опинився у центрі скандалу.

На Кінофестивалі Червоного моря було оголошено, що студія зірки IN.2 Film продюсуватиме першу в історії англомовну екранізацію роману Михайла Булгакова. І зробить він це разом із російськими продюсерками, що вже викликало обурення серед української аудиторії.

Проєкт анонсували під час фестивалю у Саудівській Аравії. Поруч із Деппом на червоній доріжці були росіянка Світлана Мігунова-Далі та Грейс Ло — продюсерки, які давно співпрацюють між собою та паралельно судяться з іншою компанією через російськомовну адаптацію «Майстра і Маргарити».

Як повідомляє Variety, зйомки англомовної версії планують розпочати наприкінці 2026 року. Серед залучених у виробництво — Стівен Дойтерс, Стівен Маліт, а також росіянка Наташа Рогал.

Джонні Депп / © Associated Press

До слова, сама Світлана Мігунова-Далі народилася в РФ і згодом переїхала до США. У березні цього року вона написала сценарій фільму про російську фігуристку Ірину Родніну. Серед продакшенів проєкту — пропагандистський телеканал «Россия-1», а дистрибуцією займалася компанія «Централ Партнершип», що входить до російського холдингу «Газпром-Медіа». Тепер же ця ж продюсерка працює над новою версією Булгакова пліч-о-пліч із Джонні Деппом, який може навіть з’явитися у стрічці в одній із ключових ролей.

До слова, експерти Українського інституту національної пам’яті називають Булгакова одним із найпослідовніших імперців свого часу. Його твори не просто містять українофобські меседжі — вони напряму перегукуються з сучасною кремлівською пропагандою. У команді фільму наразі не озвучують, чи планують враховувати цей контекст, що лише посилює дискусію навколо проєкту.

Цікаво, що ще 2023 року під час концерту Hollywood Vampires у Штутгарті Джонні Депп вивів на великий екран синьо-жовтий прапор, а також зустрівся з українською художницею Іриною Федоренко родом з Маріуполя. Саме з нею він обговорював російські фейки про свої вигадані гастролі РФ, які поширювали пропагандистські медіа Кремля.

Нагадаємо, довкола «Євробачення-2026» також розгорівся чималий скандал. Вже п’ять країн бойкотують конкурс через одну політичну причину.

