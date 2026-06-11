Джордж Клуні назвав ідеального нового Джеймса Бонда: хто може стати 007

Джордж Клуні / © Associated Press

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Американський актор Джордж Клуні прокоментував, кого нині бачить у ролі агента 007 у франшизі «Джеймса Бонда», адже в Голлівуді знову активно шукають нову зірку на вакантне місце.

Після завершення історії Деніела Крейга у стрічці «Не час помирати» студія поки не визначилася з наступником. Навколо кастингу постійно з’являються нові припущення. Інсайдери та медіа регулярно оновлюють списки претендентів. Серед них дедалі частіше фігурує ім’я чоловіка артистки Дуалі Ліпи — Каллума Тернера. А тепер цю кандидатуру публічно підтримав і Джордж Клуні. Актор відзначив, що британський колега має всі необхідні якості для культового образу.

«Він високий, красивий, харизматичний і британець, тому він ідеальний хлопець для цієї ролі», — сказав Клуні про Каллума Тернера в коментарі The Hollywood Reporter.

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Каллум Тернер / © Associated Press

Клуні також звернув увагу на професійний шлях Тернера, підкресливши, що той не прагнув швидкого прориву, а поступово вибудовував кар’єру через різнопланові проєкти. Сам Каллум Тернер поки уникає будь-яких підтверджень щодо можливого кастингу, хоча зізнається, що чутки про Бонда супроводжують його постійно. Навіть близькі знайомі регулярно ставлять йому запитання про цю роль, однак офіційної інформації він не має.

Нагадаємо, нещодавно 64-річний Джордж Клуні заявив, що припиняє кінокар’єру. Актор назвав причини свого рішення.

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