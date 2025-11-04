Джордж Клуні розкрив секрет міцного шлюбу з дружиною: "Ми ніколи не сварились"

Джордж Клуні з дружиною Амаль / © Associated Press

Голлівудський актор Джордж Клуні розкрив секрет свого міцного шлюбу з дружиною, адвокаткою Амаль.

Закохані вже 11 років перебувають в офіційному статусі подружжя. За цей час вони встигли вибороти титул однієї з найміцніших пар Голлівуду. Як передає People, на подкасті CBS News актор розкрив секрет їхнього шлюбу. Виявляється, все просто. Закохані не боряться за те, хто з них правий, а хто – ні. І це працює. За словами Джорджа Клуні, вони з Амаль жодного разу не сварились.

"Ну, коли ти молодший, ти хочеш бути правим у всьому, знаєте: "Не фарбуй стіну в цей колір". І знаєте, ми з Амаль — усі зляться, коли я це кажу — але ми ніколи не сварилися. Ми ніколи не сварилися. І частково це тому, що я на такому етапі життя, коли мені байдуже, якщо вона хоче пофарбувати стіну в червоний колі", - ділиться актор.

Зірка Голлівуду зізнається, що з віком зрозумів справжню цінність стосунків і дійшов до висновку, що не варто сперечатися. Є ще один нюанс, який допомагає закоханим жити в ідилії – вони підтримують одне одного.

"У житті настає момент, коли ти просто думаєш: "Навіщо це обговорювати чи сперечатися?". У нас справді дивовижні стосунки, бо ми також підтримуємо одне одного", - підсумував актор.

Зазначимо, Джордж Клуні від 2014 року перебуває в шлюбі з Амаль. За цей час у пари народилося двоє дітей – донька Елла та син Олександр.

