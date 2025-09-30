Джордж Клуні вперше за тривалий час публічно заговорив про своїх 8-річних дітей-двійнят

Джордж Клуні з дружиною / © Associated Press

Голлівудський актор Джордж Клуні вперше за тривалий час публічно заговорив про своїх дітей – 8-річних двійнят.

Артист та його дружина Амаль виховують сина Олександра та доньку Еллу. Зазвичай подружжя уникає будь-яких коментарів про спадкоємців, однак цього разу зробив виняток. Так, Джордж Клуні представляв новий фільм "Джей Келлі", де він грає головну роль. Актор порівняв із собою персонажа, якого він втілив на екранах. Артист виданню People зазначив, що йому пощастило з сім'єю, друзями та близькими. Наостанок актор пожартував, що, на відміну від екранного героя, його діти досі люблять тата.

"Мені дуже пощастило мати чудову родину та друзів, і мої діти насправді досі мене люблять", - пожартував актор.

Джордж Клуні з дружиною / © Associated Press

Зазначимо, Джордж Клуні від 2014 року проживає в шлюбі з адвокаткою Амаль. Пара виховує дітей-двійнят, які народились 6-річня 2017 року. Подружжя докладає максимум зусиль, аби тримати їх подалі від публіки: не публікує фото з ними та утримується від коментарів. Та час від часу Джордж Клуні привідкриває завісу особистого життя. Наприклад, син актора захоплюється шахами. Також дітлахи полюбляють творчість американської співачки Тейлор Свіфт.

