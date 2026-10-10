Джордж Клуні зробив болісне зізнання про смерть сина Сінді Кроуфорд

Джордж Клуні / © Associated Press

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Голлівудський актор Джордж Клуні вперше публічно висловився про смерть Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, та розповів про переживання родини, з якою його пов’язує багаторічна дружба.

Трагічна звістка стала важким ударом для близького оточення знаменитостей. Клуні не приховує, наскільки сильно його вразила втрата. Актор роками спілкувався із Сінді та Ренді й знав їхніх дітей від самого народження. Після смерті Преслі він разом із дружиною Амаль долучився до підтримки близьких. Подружжя приєдналося до родини в Лос-Анджелесі, щойно дізналося про трагедію. Тепер друзі намагаються допомогти Кроуфорд і Герберу пережити один із найболючіших періодів їхнього життя.

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«Чесно кажучи, це одна з найстрашніших подій, що коли-небудь траплялися з нашою родиною. А їхня родина… ну, ви й самі можете собі уявити», — поділився Джордж Клуні в коментарі Entertainment Tonight під час церемонії вручення премії The Albies.

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Джордж Клуні / © скриншот

За словами джерел, трагедія глибоко вразила актора. Він не лише підтримує багаторічних друзів, а й намагається бути поруч із ними в цей складний час. Інсайдери розповіли, що Амаль і Джордж разом з іншими близькими знайомими по черзі навідують родину, аби Сінді та Ренді не доводилося залишатися наодинці зі своїм горем.

Преслі Гербер / © скриншот

Дружба Клуні та Гербера має не лише особисту, а й ділову історію. У 2013 році вони разом із підприємцем Майком Мелдманом заснували бренд текіли Casamigos. Уже 2017-го компанію продали за один мільярд доларів. Однак, як зазначають джерела Page Six, нині для актора найважливіше не спільний бізнес, а люди, які стали частиною його життя. За їхніми словами, Клуні налаштований підтримувати Сінді та Ренді не лише найближчим часом, а й упродовж наступних місяців і років.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня. За інформацією, оприлюдненою раніше, він перебував у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, де в нього сталася зупинка серця. Смерть пов’язують з імовірним передозуванням. Преслі був сином супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, а також братом моделі Каї Гербер.

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