Джулія Фокс викрила на брехні ексобранця з РФ та посварилася з його родичами: "Довбані тварини"

Джулія Фокс, Пітер Артем’єв і їхній син / © Associated Press

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Відома модель і акторка Джулія Фокс різко розкритикувала свого ексчоловіка, російського пілота Пітера Артем’єва.

Так, знаменитість на офіційній сторінці у TikTok записала гнівне відео. Фокс звинуватила Пітера в тому, що він влаштував таємні хрестини їхнього сина Валентино без її відома та участі. Вона розповіла, що випадково дізналася про хрестини, коли ексчоловік, запізнившись на шкільний виступ сина, показав їй церкву біля школи та мимохідь згадав, що саме там "охрестили Валентино". Вражена Джулія одразу запитала, чому її не запросили. У відповідь почула: "Тебе ж кликали, просто ти не захотіла приходити".

"Я завітала на шкільний виступ сина. Туди прийшов і батько, який вже традиційно спізнився. Мені потрібна була незначна допомога занести речі до машини, тому ми разом пішли туди. Він мені показує на церкву поруч і каже: "О, ось тут ми хрестили Валентино". Я здивовано запитала, чому мене не запросили. А він заявив: "Тебе кликали, ти просто не захотіла прийти". Якби мене запрошували на подібний захід, я б прийшла, я б це запам'ятала. А навіть якщо й так, то я б принаймні мала б отримати фото чи щось таке. Жоден мені про це не казав", – емоційно заявила акторка.

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За словами Фокс, Артем’єв запросив на церемонію лише "російських православних", чим, на її думку, хотів підкреслити відчуження. Вона також звернулася до своєї колишньої свекрухи, яка виправдовувала такий вчинок "російськими традиціями".

"Я сказала: "Не брешіть мені. Це все дурні виправдання. Я – мати Валентино, а не ви!" А вона відповіла: "Я думала, що тобі байдуже". Ні, це не мені байдуже — це вашому синові байдуже. Чотири роки виховую сина сама, возила його всюди по всьому світу, де працювала, і мені байдуже? Послухай, це твоєму синові байдуже!" – поділилася емоціями Джулія.

Насамкінець зірка застерегла юзерів бути обачними та не вступати в стосунки з такими невдахами. Утім додала, що зі свого боку не збирається обмежувати батьківські права Пітера. Вона лише хоче поваги як мати дитини.

"Думала про це цілий день. Я така зла. Це божевілля! Вони поводяться як довбані тварини. Тож, дівчата, щиро прошу вас: не народжуйте дітей від невдах", – звернулася до підписниць Джулія наприкінці відео.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська гнівно рознесла українців, які слухають російські пісні.