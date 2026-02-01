- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
- Кількість переглядів
- 286
- Час на прочитання
- 1 хв
Джулія Робертс показала рідкісне фото в обіймах 57-річного чоловіка з нагоди особливого свята
Акторка доволі рідко з’являється на публіці з Даніелом.
Голлівудська акторка Джулія Робертс вперше за тривалий час показала свого чоловіка, кінооператора Деніела Модера.
Зірка опублікувала особливий допис в Instagram. На фото Джулія в сукні постає в обіймах батька своїх дітей, одягнутого в картату сорочку та темні штани. Таким романтичним фото акторка поділилася з нагоди дня народження Деніела. І хоч обличчя 57-річного іменинника не було видно, проте свої почуття парочці було важко приховати.
«Мій улюблений день. Мій улюблений чоловік», — замилувала Робертс.
У коментарях долучилися до привітань і написали зірковій родині чимало компліментів.
Ви такі солодкі! З днем народження
З днем народження! Надсилаю любов родині Модера!
Ми захоплюємося вами! З днем народження, Дені
Зазначимо, подружжя разом вже 25 разом, з яких 23 — у шлюбі. Джулія та Деніел виховують трьох нащадків — двійнят Гезел і Фіннеаса й молодшого сина Генрі.
