Джулія Робертс показала рідкісне фото в обіймах 57-річного чоловіка з нагоди особливого свята

Джулія Робертс / © Associated Press

Голлівудська акторка Джулія Робертс вперше за тривалий час показала свого чоловіка, кінооператора Деніела Модера.

Зірка опублікувала особливий допис в Instagram. На фото Джулія в сукні постає в обіймах батька своїх дітей, одягнутого в картату сорочку та темні штани. Таким романтичним фото акторка поділилася з нагоди дня народження Деніела. І хоч обличчя 57-річного іменинника не було видно, проте свої почуття парочці було важко приховати.

«Мій улюблений день. Мій улюблений чоловік», — замилувала Робертс.

Джулія Робертс з чоловіком / © instagram.com/juliaroberts

У коментарях долучилися до привітань і написали зірковій родині чимало компліментів.

Ви такі солодкі! З днем народження

З днем народження! Надсилаю любов родині Модера!

Ми захоплюємося вами! З днем народження, Дені

Зазначимо, подружжя разом вже 25 разом, з яких 23 — у шлюбі. Джулія та Деніел виховують трьох нащадків — двійнят Гезел і Фіннеаса й молодшого сина Генрі.

