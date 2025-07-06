Джулія Робертс показала рідкісне фото з чоловіком і розкрила, як із ним святкувала 23 річницю шлюбу

Джулія Робертс / © Associated Press

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Голлівудська акторка Джулія Робертс відсвяткувала 23-ту річницю шлюбу з чоловіком, кінооператором Деніелом Модером.

Подружжя вже 23 роки живе в офіційному шлюбі. З нагоди цієї особливої дати артистка поділилася рідкісним фото з коханим. Зокрема, Джулія Робертс в Instagram опублікувала світлину, на якій показала, як вони з Модером святкували річницю. Пара вирішила провести цей день лише в компанії одне одного. Ба більше, подружжя вирушило подалі від метушні та влаштувало імпровізований похід у гори, де на тлі неймовірного гірського краєвиду розклало намет.

"Ти + я = 23", - символічно підписала кадр із чоловіком акторка.

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Джулія Робертс із чоловіком / © instagram.com/juliaroberts

Тим часом Деніел Модер теж поділився знімком із Джулією Робертс. Кінооператор опублікував кадр із срібною ложкою, в якій вони з акторкою відображалися. Хоч 23 роки у шлюбі – це берилове весілля, але пара у стосунках вже 25. А ця річниця є саме срібною. Тож, ймовірно, кінооператор й опублікував таке символічне фото.

"23 роки - це срібно… Ось і ми в моїй гравійованій ложці! Розваги тривають", - підписав кадр із дружиною Модер.

Джулія Робертс із чоловіком / © instagram.com/modermoder

Зазначимо, Джулія Робертс вийшла заміж за кінооператора 4 липня 2002 року. Вже 28 листопада того ж року в подружжя народилася двійня – дівчинка Гезел та хлопчик Фіннеас. 18 червня 2007 року закохані стали батьками втретє. У подружжя народився син Генрі.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми святкували 26-ту річницю шлюбу. З нагоди свята футболіст показав, яким було їхнє весілля.

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