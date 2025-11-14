Джим Керрі змінився до невпізнання і шокував своїм зовнішнім виглядом

Джим Керрі / © Associated Press

Американський актор та комік Джим Керрі шокував кардинальними змінами в зовнішньому вигляді.

Артист вкрай рідко з'являється на публіці. Однак нещодавно зірка Голлівуду зробив виняток. Джим Керрі побував на церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу 2025 року, де його зазнімкували фотографи. Фани Джима Керрі були просто приголомшені змінами в його зовнішньому вигляді, адже актора нині просто не впізнати. Ба більше, деякі запідозрили пластику та ін'єкції краси.

Врешті, пластична хірургиня Міллісент Ровело проаналізувала зміни в зовнішньому вигляді артиста, пише Radar Online. Лікарка припускає, що пластика таки була, а саме блефаропластика – операція, за допомогою якої корегують повіки методом видалення надлишків шкіри, жиру та підтяжки м'язів навколо очей.

Джим Керрі / © Associated Press

Міллісент Ровело вважає, що більше жодних хірургічних втручань не було. Однак вона припускає, що актор вколов у лоб значну кількість ботоксу.

"Схоже, у нього значна кількість ботоксу в лобі. Я думаю, що саме це спричинило занепокоєння, яке висловлювали люди. Решта його обличчя рухається нормально, але лоб дуже застиглий, а брови не рухаються і не піднімаються, коли решта обличчя рухається", - пояснила хірургиня.

Джим Керрі / © Associated Press

Також Міллісент Ровело наголосила, що вік теж сприяє змінам у зовнішньому вигляді. До слова, Джиму Керрі вже 63 роки. Лікарка зазначила, що в такому віці він не може мати такий вигляд, як 30 років тому.

Нагадаємо, а от голлівудський актор Рассел Кроу нещодавно приємно здивував прихильників змінами в зовнішньому вигляді. Артист схуд на понад 20 кіло і розкрив, як йому вдалося це зробити.