Дзюрив у ліжко в "Сам удома": як Кіран Калкін став зірковішим за свого брата та претендує на "Оскар"

Американський актор Кіран Калкін донедавна залишався в тіні свого зіркового брата Маколея.

Це й не дивно, адже старший Калкін зіграв головного героя у двох частинах культової різдвяної комедії "Сам удома" та неабияк полюбився глядачам. Кіран теж дебютував у стрічці. Щоправда, роль у нього, на відміну від старшого брата, була незначною. Зокрема, він запам'ятався глядачам як кузен Фуллер, який носив окуляри та дзюрив у ліжко.

Кіран Калкін / Фото: Associated Press

Однак з роками кар'єра Кірана ставала дедалі успішнішою. Коли Маколей практично припинив з'являтися на екранах, то його брат впевнено розвивався. Шалена слава до Кірана прийшла 2018 року. Саме тоді він втілив на екранах головну роль у драматичному серіалі "Спадкоємці" - молодшого сина мільярдера Романа Роя. Картина виходила на екрани до 2023 року. За роль у телесеріалі Кіран отримав такі престижні премії як "Еммі" та "Золотий глобус".

Кіран Калкін / Фото: Associated Press

2024 року Калкін отримав нову порцію успіху. Він зіграв головну роль у фільмі "Справжній біль". Його роботу вже відзначили на премії "Золотий глобус". Нещодавно ж оголосили номінантів на "Оскар-2025". І тут Кіран опинився у номінації. Актор претендує на статуетку "Оскара" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Чи вдасться артистові стати лауреатом, стане відомо вже у ніч проти 3 березня.

Кіран Калкін / Фото: Associated Press

Що ж стосується особистого життя Кірана Калкіна, то й тут в нього все чудово. Від 2013 року він проживає в шлюбі з Джазз Чартон. Подружжя виховує двох дітей – 5-річну доньку Кінзі та 3-річного сина Вайлдера.

Кіран Калкін із дружиною / Фото: Associated Press

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