Ед Ширан розповів, що пов'язує його та Кортні Кокс, окрім дружби

Артист наголосив, що вони з акторкою майже родичі.

Популярний британський співак Ед Ширан, який після тривалої творчої паузи представив новий кліп на пісню Bad Habits, поділився у яких стосунках з зіркою серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

Так, музикант розповів про те, що його близький друг Джонні МакДейд, коханий Кортні Кокс, став хрещеним батьком його доньки. Виконавець також пригадав, що саме він познайомив майбутню пару.

"Вона просто запросила мене до себе додому. Одного разу я привів Джонні, і він уже до себе не повернувся. Так, я їх познайомив дев'ять років тому. А Джонні ще й хресний Ліри", - поділився Ед у ранковому шоу Hits Radio Breakfast.

instagram.com/courteneycoxofficial

Варто зазначити, що Ед Ширан та Кортні Кокс підтримують чудові стосунки. Вони часто діляться спільним світлинами та відео. Так, нещодавно співак разом з акторкою записали ролик, де виконали легендарний танець Моніки і Росса. А пізніше зірка "Друзів" заспівала з Едом Шираном та Елтоном Джоном улюблену пісню Лізи Кудроу.

Нагадаємо, нещодавно Кортні Кокс зізналася, що була закохана у Джима Керрі. Почуття до колеги у знаменитості виникли під час знімань комедії "Ейс Вентура".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання