Ед Ширан та "Антитіла" приголомшили довгоочікуваним спільним треком та кліпом: "Це шедевр"

Британський співак Ед Ширан та український гурт "Антитіла" випустили спільний трек 2Step.

Це римейк пісні з останнього альбому Еда, у якому Тарас Тополя співає українською.

На YouTube-каналі гурту вийшло офіційне музичне відео. У ролику втілені приголомшливі кадри воєнного часу та зворушлива особиста історія Тараса Тополі.

Так, зірка розповідає, як для його родини почалася війна. І це не лише його особиста історія, це історія мільйонів українців, сім’ї яких розлучили жахливі бомбардування й війна.

"Пропозиція від Еда попрацювати разом – це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії протягом цієї війни. Мільйони людей не лише на словах, але конкретними вчинками показують, як це – по-справжньому стояти за свої принципи, демократію і свободу і підставляти своє плече тим, кому воно дійсно потрібне. Здавалося б, просто спільна пісня, але наскільки це символічно", – поділився Тополя.

Ед Ширан / Пресслужба гурту "Антитіла"

Музикант розповів, що написати і записати українські слова до пісні Еда виявилося досить складно в тих обставинах, в яких учасники гурту перебували. Він розповів, що студія звукозапису, на якій гурт зазвичай записував свої пісні, була під окупацією російських солдатів. Втім, завдяки другу і співавтору та аранжувальнику багатьох пісень – Максиму Сиволапу – музиканти впоралися зі своєю частиною.

Тарас Тополя / Пресслужба гурту "Антитіла"

Знімання відео, ідея якого належить Тарасу Тополі, відбувалися в Ірпені, Києві, а також у Харківській області. Туди музиканти прибули у складі 130 батальйону територіальної оборони для посилення Східного угруповання сухопутних військ ЗСУ.

"Антитіла" зазначають, що присвячують це відео пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, життя якого обірвалося занадто рано.

Режисером та продюсером відео виступив друг Дмитра Маніфеста – Дмитро Шмурак. Він зі своєю командою в неймовірно стислі терміни реалізував все задумане, розуміючи, що гурт "Антитіла" буде не в змозі повноцінно долучитися до знімань.

"Є люди, які готові йти з тобою і у вогонь, і у воду. Саме завдяки нашій дружбі з Маніфестом мені стало зрозуміло, що робити щось вполовину сили немає сенсу. Життя дуже бентежне, і тому, коли "Антитіла" попросили мене підтримати і фактично спродюсувати та самостійно відзняти відеокліп, я одразу погодився, хоча розумів, що це дуже складне завдання. Ми з командою намагалися зробити все можливе, щоб робота вдалася. Якби Діма був живий, він би точно був з нами на знімальному майданчику. Хлопцям хочу передати лише одне – повертайтеся живими!" – поділився Дмитро Шмурак.

Усі виручені кошти з монетизації відео на YouTube, а також з роялті підуть на благодійність проєкту Music Saves UA, проєкту Всеукраїнської асоціації музичних подій.

Фани були приголомшені дуетом. Про це вони написали у коментарях:

Що ж ви робите – плачу майже з початку пісні

Дуже сильний кліп та трек чудовий

Боже, сльози на очах… Як же це добряче! Дякуємо за цей шедевр! Все пережила знову, як того дня

Нагадаємо, гурт "Антитіла" вступив до лав територіальної оборони напередодні війни. А від першого дня повномасштабного вторгнення РФ учасники гурту змінили музичні інструменти на зброю та пішли захищати територіальну цілісність та незалежність України. Наразі музиканти разом з батальйоном перебувають в Харківській області.

Антитіла та Ед Ширан: Тарас Тополя презентував спільний кліп

Читайте також: