Ед Ширан вперше за довгий час представив новий кліп, де постав у образі гламурного вампіра

Ед Ширан вперше за довгий час представив новий кліп, де постав у образі гламурного вампіра

Музикант представив відеороботу на пісню Bad Habits.

Британський співак Ед Ширан, після довгої творчої паузи, пов'язаної з народженням доньки, нарешті потішив своїх шанувальників новим кліпом на пісню Bad Habits.

У ролику 30-річний музикант постав у образі гламурного вампіра. Його герой з блискітками під очима та рожевому стильному костюмі, разом зі своїми друзями, вночі, наводить страх на оточуючих.

"Як круто повернутися до вас з новим синглом. Я хотів, щоб кліп на Bad Habits в містичному ключі показав природу звичок, тому я зупинився на темі вампірів. Було мега весело вживатися в образ, але тільки не коли доводилося лізти на висоту (це було не так весело)," - зазначив співак.

Нагадаємо, днями, популярна українська співачка Надя Дорофєєва випустила новий кліп на пісню "Почему". У ролику артистка постала у двох незвичних образах та здивувала сценою аварії автомобіля.

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