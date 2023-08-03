Ефектна Катерина Бужинська в обтислій червоній сукні похизувалася пишним бюстом

Українська співачка Катерина Бужинська потішила шанувальників музичною новинкою.

Артистка записала дует з виконавцем Михайлом Грицканом. Артисти представили спільну композицію під назвою "Чорний велюр". До випуску композиції співаки знялися у спільній фотосесії.

Так, Бужинська постала у розкішній червоній обтислій сукні, яка підкреслила її апетитну фігуру та бюст. Образ доповнив чокер в образі чорної квітки, яка прикрасила шию артистки. Поруч позував Грицкан у футболці та джинсах.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Як розповіла Катерина, нова композиція – про те, що свої почуття потрібно оберігати та не піддаватись на будь-які провокації.

"Це розкішна пісня про кохання та гострі почуття, пристрасть і не завжди взаєморозуміння між чоловіком і жінкою. А все тому, що ми наче б то з різних планет!" - прокоментувала Катерина.

До речі, це вже друга спільна робота Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Нещодавно артисти презентували пісню "Весілля", яка полонила серця українців.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Крім прем'єр, артисти активно працюють на культурному фронті країни. З метою підняття бойового духу українців та збору коштів на підтримку ЗСУ, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан об’єднались у великому благодійному турі "ВОЛЯ". Концерти вже відбулись в десяти містах України, а також за кордоном - в Болгарії, Італії, Іспанії, Німеччині, Австрії, Чехії, США та заплановані в інших країнах.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Під час кожного концерту проходить благодійний аукціон, всі кошти від якого артисти направлять на підтримку ЗСУ.

Загалом, від початку війни на допомогу Україні з концертів за участі Михайла Грицкана та Катерини Бужинської було спрямовано 3,5 млн. грн. Ці кошти пішли на потреби дитячих лікарень, протезування військових, на дрони, тепловізори, на автівки для наших захисників та інші необхідні засоби.

Днями за дорученням Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан були нагородженні відзнакою "За сприяння війську".

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