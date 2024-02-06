Ефектна Ксенія Мішина стала білявкою і здивувала схожістю з Меган Фокс

Артистка порівняла, який вигляд має з темним та світлим кольором волосся.
Українська акторка Ксенія Мішина похизувалася своїм кардинально новим образом.
Артистка перевтілилася в білявку. Знаменитість у своєму Instagram порівняла, який вигляд має з темним кольором волосся та світлим. Ксенія опублікувала короткий ролик. На перший кадрах акторка постає брюнеткою, в сонцезахисних окулярах та сірому худі.
Згодом знаменитість кардинально перевтілюється. На наступних кадрах Мішина вже постає ефектною білявкою. Артистка одягла синю вечірню блискучу сукню, а образ доповнила макіяжем та прикрасами.
"Я теж не очікувала! Як вам?" – поцікавилася у підписників знаменитість.
Ймовірно, акторка не наважилася на такі кардинальні зміни у зовнішньому вигляді, а лише одягнула перуку. Тим не менш, фани акторки ділилися своїми думками та писали, який колір волосся Ксенії більше личить. Більшість порадили артистці залишатися брюнеткою. До речі, чимало користувачів зазначили, що з білим кольором волосся Мішина стала неабияк схожа на американську акторку Меган Фокс.
- Не віриться ,що перевтілилась, найімовірніше, перука
- О, ні! Залишай темний колір волосся!
- Гарна перука! Схожа на Меган Фокс!
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина перебувала на відпочинку в Таїланді. Там зі знаменитістю стався неприємний інцидент. Акторка потрапила в ДТП.
Читайте також: