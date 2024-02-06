Ефектна Ксенія Мішина стала білявкою і здивувала схожістю з Меган Фокс

Артистка порівняла, який вигляд має з темним та світлим кольором волосся.

Українська акторка Ксенія Мішина похизувалася своїм кардинально новим образом.

Артистка перевтілилася в білявку. Знаменитість у своєму Instagram порівняла, який вигляд має з темним кольором волосся та світлим. Ксенія опублікувала короткий ролик. На перший кадрах акторка постає брюнеткою, в сонцезахисних окулярах та сірому худі.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Згодом знаменитість кардинально перевтілюється. На наступних кадрах Мішина вже постає ефектною білявкою. Артистка одягла синю вечірню блискучу сукню, а образ доповнила макіяжем та прикрасами.

"Я теж не очікувала! Як вам?" – поцікавилася у підписників знаменитість.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ймовірно, акторка не наважилася на такі кардинальні зміни у зовнішньому вигляді, а лише одягнула перуку. Тим не менш, фани акторки ділилися своїми думками та писали, який колір волосся Ксенії більше личить. Більшість порадили артистці залишатися брюнеткою. До речі, чимало користувачів зазначили, що з білим кольором волосся Мішина стала неабияк схожа на американську акторку Меган Фокс.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Не віриться ,що перевтілилась, найімовірніше, перука

О, ні! Залишай темний колір волосся!

Гарна перука! Схожа на Меган Фокс!

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина перебувала на відпочинку в Таїланді. Там зі знаменитістю стався неприємний інцидент. Акторка потрапила в ДТП.

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