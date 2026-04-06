- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 4 хв
Ефектна поява з повітря, іноземні гості й мільйони для ЗСУ: як минув масштабний концерт Jerry Heil
Поспівати у Києві в унісон пісні Jerry Heil прийшло близько 10 тисяч шанувальників.
Днями у київському Палаці спорту відгриміло видовищне шоу Jerry Heil — з ефектними постановами, міжнародними зірковими гостями та емоціями, які заполонили серця 10 тисяч фанів.
Редакція сайту ТСН.ua побувала на події й готова ділитися найцікавішими подробицями. Так, 4 квітня артистка вперше зібрала повний солдаут на одному з найбільших майданчиків країни. Її шоу «ДЖЕРЕЛО», режисером якого разом із Аланом Бадоєвим став Руслан Махов, перетворився на масштабне мультимедійне дійство з елементами театру, рейву й опери.
«Дія нашого шоу була буквально втоплена у звучанні симфонічного оркестру. Ми фактично перенесли глядача в new age оперу — не для того, щоб віддати данину минулому, а щоб підкреслити: у XXI столітті попмистецтво — це синтез опери, рейву, театру, танцю та моди», — розповідає Алан Бадоєв.
Шоу складалося з трьох частин, кожна з яких відкривала нову грань творчості співачки. Та вже з перших секунд Jerry Heil викликала мурахи шкірою ефектною появою — її спуск із 8-метрового підвісного кола став одним із найефектніших моментів вечора. Далі глядачі почули як добре знайомі хіти, так і нові композиції у супроводі симфонічного звучання та запальної хореографії.
У першому блоці шоу Jerry Heil виконала свої знакові хіти «#МРІЯ» та «Хвилі» разом із залом в унісон, конкурсну пісню Національного відбору на «Євробачення-2026» «CATHARTICUS (prayer)», а також англомовні композиції VIRGIN MARIA та LOVE ME HARD.
Особливого шарму концерту додали зіркові дуети. На сцені разом із артисткою виступили вісім запрошених артистів, серед яких alyona alyona, MONATIK, YARMAK, Володимир Дантес, Міша Правильний і піаніст Євген Хмара. А головним міжнародним сюрпризом стали переможці «Євробачення-2024» Nemo та румунська зірка Irina Rimes, яка після виступу побажала усім українцям «миру» і вигукнула «Слава Україні!».
Не менш емоційним стало виконання пісні #ПОШТА, яку 10 тисяч глядачів співали в унісон. А перед цим артистка виконала композиції зі свого останнього альбому «АРХЕТИПИ»: «РОЗЧИНЯЮСЬ» у супроводі піаніста-віртуоза Євгена Хмари, «НАЇВНА», «ЛАВА», «СНІГ» і дуетний хіт з MONATIK «ВИМОЛИВ».
Чи не найочікуванішим дуетом вечора став спільний виступ Jerry Heil і репера та військового YARMAK, під час якого вони уперше виконали свій хіт і головну пісню усіх закоханих «З якого ти поверху неба?» на великій сцені, викликавши справжній захват у глядачів.
Третій акт шоу ознаменувався виходом на сцену легендарного балету FREEDOM. Jerry Heil виконала свої головні танцювальні хіти — «НА КИЛИМІ», «ТРИ ПОЛОСИ», «Привіт. Hello» — а також дуетну з Володимиром Дантесом пісню «ГУБИ У ГУБАХ» у рейв-звучанні.
На цьому сюрпризи не закінчилися. Найбільше публіку вразив момент, коли Nemo вийшли із запальною постановою, яка передбачала підтримки у повітрі. Вони виконали одразу декілька хітів. Зокрема, разом із Jerry Heil заспівали українською легендарну композицію «Запроси мене у сни», що на мить перехопило дух.
Авжеж концерт не обійшовся без прем’єр. Так, співачка вперше представила трек Dark Disco, який одразу зірвав овації й змусив усіх рухатися в одному ритмі. А кульмінацією стала поява alyona alyona, з якою артистка виконала свої головні хіти «#KUPALA» та «Teresa & Maria».
До слова, підтримати Jerry Heil та відчути атмосферу її першого шоу у Палаці спорту завітало чимало зіркових гостей. Серед них були Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним, Джамала, Віра Брежнєва, KOLA, Антон Птушкін, Раміна Есхакзай, Анна Трінчер і багато інших.
Окрім видовищності, концерт мав і важливу благодійну складову. Під час події вдалося зібрати понад 38 мільйонів гривень на підтримку Третього армійського корпусу. І це ще раз довело, що музика сьогодні — це не лише про емоції, а й про силу допомоги.