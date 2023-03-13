Ефектна Шакіра з напівоголеним бюстом у відвертому топі і штанах-чапах запалила на відомому шоу

Колумбійська попзірка Шакіра днями взяла участь у вечірньому шоу The Tonight Show Джиммі Феллона.

На проєкті співачка представила свою нову композицію "Music Sessions #53", яку записала у дуеті з діджеєм Bizarrap. Для виступу артистка обрала доволі сміливий образ. На сценв 46-річна Шак з'явилася у топі, який ледь прикрив її бюст та ковбойських штанах – чапах, з-під яких визирала спідня білизна артистки.

Шакіра / Фото: Getty Images

Шакіра / Фото: Getty Images

Як раніше розповідала Шакіра, трек "Music Sessions #53" вона присвятила своєму колишньому чоловіку, іспанському футболісту Жерару Піке. Співачка зізналася, що за допомогою цієї пісні вона у здоровий спосіб випустила свої емоції, а також цією роботою хотіла підтримати жінок, яким довелося як і їй "пережити усіляке лайно". "Music Sessions #53" Шакіра охрестила гімном всі жінок.

До речі, ця пісня настільки полюбилася фанам Шакіри по всьому світі, що зробив з артистки рекордсменку. Зірка потрапила до Книги рекордів Гіннеса з піснею "Music Sessions #53", яка встановила одразу 14 світових рекордів.

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