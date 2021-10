Ефектні перевтілення зірок та зізнання Заріцької: яким був п'ятий ефір "Танців з зірками"

За підсумками п'ятого прямого ефіру, лідером стала пара Дмитро Каднай та Аліна Лі.

На каналі "1+1" відбувся п'ятий прямий ефір оновленого п'ятого сезону проєкту "Танці з зірками", який відбувається під гаслом "Танцюй серцем".

Темою сьогоднішнього ефіру шоу стало українське та світове кіно.

Прямий ефір шоу вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, які приміряли не себе образи Остапа Бендера та Білосніжки.

У вечір кіно прима-балерина та найприскіпливіша суддя проєкту Катерина Кухар з'явилася в образі Круелли, українсько-американський танцівник та суддя Макс Чмерковський приміряв образ вампіра, а Влад Яма перевтілився в Нео з "Матриці".

До суддів цієї неділі приєдналася переможниця "Танців з зірками-2", танцівниця Ілона Гвоздьова.

На зірковому балконі цього тижня підтримував учасників гуморист Юрій Ткач, який у третьому сезоні шоу танцював у парі з Ілоною Гвоздьовою. До речі, наприкінці випуску знаменитості повторили своє славнозвісне диско. Вони постали в образах героїв мультику "Нікчемний Я" - Грю та Люсі. Цей номер вони танцювали чотири роки тому також на п'ятому тижні.

Першим на паркет вийшов Олімпійський чемпіон Стас Горуна разом зі своєю партнеркою Даніелою Преап. Спортсмен станцював джайв в образі одного з героїв культового українського кіно "Скажене весілля" під пісню Потапа та Олега Винника "Найкращий день". Вони вибороли 27 балів.

Другими на паркет вийшли Lida Lee з Олексієм Базелою, аби захопити глядачів своєю самбою. Вони виступали в образі персонажів "Сімейки Адамсів". Оцінки пари – 30 балів.

Співачка Джамала спробувала підкорити глядачів та суддів танцем у зворушливому образі із італійського фільму "Запах жінки". Зірка разом зі своїм партнером Антоном Нестерком виконала танго і отримала 29 балів. До речі, пара багато тренується та іноді навіть свариться. Джамала зізналась, що якось вона навіть плакала через Антона.

Наступною на паркет вийшла солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька із партнером Юрієм Мєшковим. Пара приміряла яскравий образ Проні Прокопівни та Свирида Голохвастого із фільму "За двома зайцями" та виконала квікстеп. Судді поставили їм 28 балів.

Співак Дмитро Каднай разом зі свою партнеркою перевтілились у персонажів фільму "Великий Гетсбі". Разом вони станцювали чуттєвий вальс. До речі, це перший танець Кадная у європейській класичній програмі. Судді оцінили їхній виступ у 34 бали.

Наступною підкорювала суддів пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Співачка сьогодні виконала на паркеті пасадобль під пісню The Hardkiss - Make Up. Судді поставили парі 25 балів.

Здивували незвичайним танцем й актор Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Вони втілили на паркеті історію кохання із серіалу "Моя улюблена Страшко". Аня перевтілиться в образ зворушливої розумниці Насті Глушко, яка закохана у свого шефа. Пара станцювала фокстрот під пісню гурту KAZKA "Цілувати тебе" та виборола у суддів 31 бал

Епатажний співак MELOVIN спробував підкорити прискіпливих суддів повільним фокстротом. До речі, артист вирішив позмагатися із Катериною Кухар та теж з'явиться в образі Круелли. Але судді його виступ не надто високо оцінили. Парі поставили лише 23 бали.

А от артист Олег Фагот Михайлюта втілив один з образів легендарного українського кіно "Тіні забутих предків" та станцював на паркеті вальс. Зірка та його партнерка Катерина Тришина отримали 26 балів.

Ефектним квікстепом здивували Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Артист у п'ятому ефірі перевтілився у легендарного Чарлі Чапліна та виборов у суддів 31 бал.

Останньою у п'ятому ефірі виступила Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Вона втілила разом із Дмитром Дікусаром вічну історію кохання із фільму "Титанік". Вони станцювали на паркеті віденський вальс під пісню Celine Dion - My Heart Will Go On. За номер пара отримала 33 бали.

За підсумками цього випуску, до трійки лідерів увійшли такі пари: Дмитро Каднай та Аліна Лі – 34 бали, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар – 33 бали, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 31 бал. Таку ж суму балів отримав й Артур Логай зі своєю партнеркою. Останньою парою у турнірній таблиці знову опинилася MELOVIN та Єлизавета Русіна, які набрали 23 бали.

У результаті проєкт покинула пара Фагот та Катерина Тришина.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 10 жовтня, о 21:00 на каналі 1+1.

