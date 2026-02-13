- Дата публікації
Ефектно схудла Анна Саліванчук розсекретила свою нову вагу та як підтримує результат
Знаменитість позбулась восьми кілограмів.
Українська акторка Анна Саліванчук після стрімкого схуднення розсекретила свою нову вагу.
Знаменитість позбулась вісім кілограм. Допомогли артистці в цьому ін'єкції, за допомогою яких вона вирівняла рівень цукру в крові. Вага Анни Саліванчук становить 56 кілограмів. Акторка запевняє, що цей результат тримається вже шість місяців.
Проте й сама Анна Саліванчук не дає вазі збільшитися. Знаменитість тренується в залі вісім разів на тиждень, а також стежить за харчуванням. Це допомагає зірці тримати й надалі результат свого схуднення. Як зізнається акторка, вона неабияк задоволена тим, який зараз вигляд має.
"Я просто кайфую зараз від себе, від свого тіла, від того, що маю по вісім тренувань на тиждень і бачу результати! До речі, зараз вага у мене 56 кг, після того, як я вирівняла цукор, вага тримається вже шість місяців", - запевняє знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук натякнула на новий роман. Також артистка заінтригувала сюрпризом від залицяльника.