Ефектно схудла Анна Саліванчук розсекретила свою нову вагу та як підтримує результат

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук після стрімкого схуднення розсекретила свою нову вагу.

Знаменитість позбулась вісім кілограм. Допомогли артистці в цьому ін'єкції, за допомогою яких вона вирівняла рівень цукру в крові. Вага Анни Саліванчук становить 56 кілограмів. Акторка запевняє, що цей результат тримається вже шість місяців.

Проте й сама Анна Саліванчук не дає вазі збільшитися. Знаменитість тренується в залі вісім разів на тиждень, а також стежить за харчуванням. Це допомагає зірці тримати й надалі результат свого схуднення. Як зізнається акторка, вона неабияк задоволена тим, який зараз вигляд має.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

"Я просто кайфую зараз від себе, від свого тіла, від того, що маю по вісім тренувань на тиждень і бачу результати! До речі, зараз вага у мене 56 кг, після того, як я вирівняла цукор, вага тримається вже шість місяців", - запевняє знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук натякнула на новий роман. Також артистка заінтригувала сюрпризом від залицяльника.