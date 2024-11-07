Екс"Алібі" Завальська шокувала, як Цекало погрожував їм з сестрою: "Зроблю все, щоб вас не було"

Ексучасниця дуету "Алібі" Анна Завальська шокувала, як російський шоумен Олександр Цекало погрожував їм із сестрою та бажав знищити їхню кар'єру.

Продюсуванням співачок займався їхній батько. Особисто дівчата не спілкувалися ні з ким. Однак винятком став російський шоумен Олександр Цекало. В інтерв'ю Аліні Доротюк Анна пригадала, як він загорівся проєктом "Алібі" та навіть намагався стати продюсером артисток.

Сестри Завальські / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Єдиний, з ким ми з сестрою спілкувалися особисто, - це був Олександр Цекало. Він якось так закохався в нас як проєкт, коли він побачив, як ми працюємо. Ми спілкувалися за лаштунками, це все відбувалося в Києві. Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проєктах. Він запрошував нас на "Пісню року". Якось він так палав нами. Тобто він включив цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування", - пригадала Анна.

Однак їхній зв'язок розірвався. Сталося це тоді, коли Цекало запропонував Завальським угоду. Він хотів отримати дозвіл на використання пісні "Алібі", з якої він збирався зробити саундтрек до російського серіалу, де грав головну роль. Однак композицію мали виконати інші співачки. Завальські на такі умови не погодилися.

Олександр Цекало

"Для нас сталася крапка, коли він працював над серіалом "Ландыш серебристый", щось таке. І тоді у нас вийшла пісня "Сповідь", вона була російською мовою, пізніше вже ми її переклали українською. І він запропонував цю пісню взяти як саундтрек. І ми з сестрою поставились до цього дуже неспокійно. Ми запитали, хто буде співати. І чомусь у нас було такое внутрішнє рішення, що цього не має бути. Ми відмовилися", - поділилася Завальська.

Врешті, це викликало в Цекала істерику. Шоумена настільки обурила відмова, що він почав погрожувати дівчатам. Продюсер заявляв, що перекриє їм всі шляхи до Росії, аби співачки не змогли там будувати кар'єру. Коли дует це не зачепило, Цекало насмішкувато заявив, що в "Україні "Алібі" їздитиме з концертами всіма трьома містами".

Сестри Завальські / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Це довело до шаленої агресії. Це була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?". Після того наші стосунки розірвалися, і він сказав: "Я зроблю все, щоб вас не було в Росії". Ми сказали: "Ну, клас". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всіх трьох містах України?". Нас це дуже обурило тоді. Ми зрозуміли, що ніхто так не буде з нами розмовляти і ніхто не буде нам розповідати, що треба робити", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Завальська поділилася подробицями особистого життя. Артистка розповіла, як переживала кризи в шлюбі та як ледь не розлучилася з чоловіком.

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