Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія на тлі свого будинку в Грузії показав, як загартовується взимку

Бізнесмен оголився і здивував своїм ритуалом.
Ексгерой реаліті "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія показав, як загартовується поблизу свого грузинського будинку.
Так, Іраклі постав на ґанку свого маєтку у Грузії в одних плавках, шапці і ляпанцях. У цей час на вулиці йшов сніг. За словами бізнесмена, температура сягнула -3°C. Втім, це не зупинило знаменитість на шляху до загартування.
Зокрема, Макацарія у своєму фотоблогу показав велику бочку з водою, яка замерзла. Тому він обережно сокирою пробив лід і занурився у крижану воду. Не змінюючи пози у таких умовах бізнесменові вдалося просидіти дві хвилини.
"Просто розслабтеся", - написав під відео знаменитість.
Своє чергою, шанувальники неабияк здивувалися купанню у крижаній воді на вулиці. Втім, написали, що захоплені сміливістю бізнесмена й побажали йому здоров'я.
- Ти супермен!
- Нічого собі! Дай боже тобі здоров'я
- Ти дуже крутий
- Це неймовірно!
Нагадаємо, нещодавно дружина Іраклі Макацарії Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років, вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого 5-місячного сина.
Читайте також:
- Діти українських зірок тоді і зараз: як підросли доньки Кравець і Кошового та сини Потапа і Кароль
- Максима Галкіна оштрафували на 1 млн грн в ОАЕ через його проукраїнські погляди - росЗМП
- Наталія Могилевська вперше прокоментувала хейт через усиновлення двох дітей
- Влад Яма має намір повернутися до України: "Вірить, що без проблем буде жити в Києві"