Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія на тлі свого будинку в Грузії показав, як загартовується взимку

Ексгерой реаліті "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія показав, як загартовується поблизу свого грузинського будинку.

Так, Іраклі постав на ґанку свого маєтку у Грузії в одних плавках, шапці і ляпанцях. У цей час на вулиці йшов сніг. За словами бізнесмена, температура сягнула -3°C. Втім, це не зупинило знаменитість на шляху до загартування.

Зокрема, Макацарія у своєму фотоблогу показав велику бочку з водою, яка замерзла. Тому він обережно сокирою пробив лід і занурився у крижану воду. Не змінюючи пози у таких умовах бізнесменові вдалося просидіти дві хвилини.

Іраклі Макацарія загартовується у Грузії

"Просто розслабтеся", - написав під відео знаменитість.

Своє чергою, шанувальники неабияк здивувалися купанню у крижаній воді на вулиці. Втім, написали, що захоплені сміливістю бізнесмена й побажали йому здоров'я.

Ти супермен!

Нічого собі! Дай боже тобі здоров'я

Ти дуже крутий

Це неймовірно!

Нагадаємо, нещодавно дружина Іраклі Макацарії Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років, вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого 5-місячного сина.

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