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Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія на тлі свого будинку в Грузії показав, як загартовується взимку

Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія на тлі свого будинку в Грузії показав, як загартовується взимку

Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Бізнесмен оголився і здивував своїм ритуалом.

Ексгерой реаліті "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія показав, як загартовується поблизу свого грузинського будинку.

Так, Іраклі постав на ґанку свого маєтку у Грузії в одних плавках, шапці і ляпанцях. У цей час на вулиці йшов сніг. За словами бізнесмена, температура сягнула -3°C. Втім, це не зупинило знаменитість на шляху до загартування.

Зокрема, Макацарія у своєму фотоблогу показав велику бочку з водою, яка замерзла. Тому він обережно сокирою пробив лід і занурився у крижану воду. Не змінюючи пози у таких умовах бізнесменові вдалося просидіти дві хвилини.

Іраклі Макацарія загартовується у Грузії

Іраклі Макацарія загартовується у Грузії

"Просто розслабтеся", - написав під відео знаменитість.

Своє чергою, шанувальники неабияк здивувалися купанню у крижаній воді на вулиці. Втім, написали, що захоплені сміливістю бізнесмена й побажали йому здоров'я.

  • Ти супермен!
  • Нічого собі! Дай боже тобі здоров'я
  • Ти дуже крутий
  • Це неймовірно!

Нагадаємо, нещодавно дружина Іраклі Макацарії Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років, вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого 5-місячного сина.

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