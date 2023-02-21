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Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія показав дружину у купальнику після чуток про її вагітність

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2009
Час на прочитання
1 хв
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Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія показав дружину у купальнику після чуток про її вагітність

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Фани були здивовані побаченою світлиною.

Екс"Холостяк", учасник "Танців з зірками", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія разом з дружиною Лізою Чічуа отримали десятки привітань з майбутнім поповненням у родині.

Подружжя ніяк не коментувало ймовірну вагітність дівчини. Натомість Макацарія поділився в Instagram світлиною дружини у купальнику під час їхнього відпочинку. Жодних підписів зірка не залишив, лише додав до фотоколажу емоджи у вигляді білого сердечка.

На фото Ліза позувала на шезлонгу у роздільному купальнику. На здивування фанів, дружина продюсера показала ідеальний прес без жодного натяку на вагітність. 

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa
Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що чутки про вагітність Лізи з'явилися після того, як Іраклі поділився спільною світлиною з дружиною у День закоханих. На фото у дівчини помітили чималий животик, тож одразу привітали пару з поповненням у коментарях.

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa
Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

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Дата публікації
Перегляди
2009
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