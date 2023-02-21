Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія показав дружину у купальнику після чуток про її вагітність

Фани були здивовані побаченою світлиною.
Екс"Холостяк", учасник "Танців з зірками", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія разом з дружиною Лізою Чічуа отримали десятки привітань з майбутнім поповненням у родині.
Подружжя ніяк не коментувало ймовірну вагітність дівчини. Натомість Макацарія поділився в Instagram світлиною дружини у купальнику під час їхнього відпочинку. Жодних підписів зірка не залишив, лише додав до фотоколажу емоджи у вигляді білого сердечка.
На фото Ліза позувала на шезлонгу у роздільному купальнику. На здивування фанів, дружина продюсера показала ідеальний прес без жодного натяку на вагітність.
Нагадаємо, що чутки про вагітність Лізи з'явилися після того, як Іраклі поділився спільною світлиною з дружиною у День закоханих. На фото у дівчини помітили чималий животик, тож одразу привітали пару з поповненням у коментарях.
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