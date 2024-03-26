Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія показав, як у Грузії його дружина 22-річчя відсвяткувала

Подружжя влаштувало вечірку для друзів і родини.
Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа відсвяткувала день народження.
25 березня дружині бізнесмена виповнилося 22 роки. З цієї нагоди Ліза влаштувала святкову вечірку у Грузії, де вони й проживають. Так, дружина знаменитості запросила всіх найближчих до ресторану. Гості на святі співали пісень та танцювали народні танці. А наприкінці вечора на Лізу чекав сюрприз – великий торт. Так, подружжя разом задмухувало свічки на торті під оплески близьких. Кадрами зі свята вони поділилися у фотоблогу.
До слова, Ліза на свій день народження одягнула коротку сукню з фіолетовим принтом і підбори, а Іраклі – традиційний костюм. Протягом вечора подружжя ніжно обіймалося.
Своєю чергою, підписники також долучилися до привітань Лізи:
- Вітаю з Днем народження! Хай буде здоровою уся сім'я
- Вітаємо вас. Ви чудова пара. Всього найкращого
- Вітаю! Найкращі побажання. Будь щаслива поруч з коханим
Зазначимо, на день раніше свій день народження відсвяткував екс"Холостяк" Іраклі Макацарія. На свій 39-й рік життя він також організував вечірку й показав, як вона минула.
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