Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія показав, як у Грузії його дружина 22-річчя відсвяткувала

Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа відсвяткувала день народження.

25 березня дружині бізнесмена виповнилося 22 роки. З цієї нагоди Ліза влаштувала святкову вечірку у Грузії, де вони й проживають. Так, дружина знаменитості запросила всіх найближчих до ресторану. Гості на святі співали пісень та танцювали народні танці. А наприкінці вечора на Лізу чекав сюрприз – великий торт. Так, подружжя разом задмухувало свічки на торті під оплески близьких. Кадрами зі свята вони поділилися у фотоблогу.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Дружина Іраклі Макацарії / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

До слова, Ліза на свій день народження одягнула коротку сукню з фіолетовим принтом і підбори, а Іраклі – традиційний костюм. Протягом вечора подружжя ніжно обіймалося.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Своєю чергою, підписники також долучилися до привітань Лізи:

Вітаю з Днем народження! Хай буде здоровою уся сім'я

Вітаємо вас. Ви чудова пара. Всього найкращого

Вітаю! Найкращі побажання. Будь щаслива поруч з коханим

Зазначимо, на день раніше свій день народження відсвяткував екс"Холостяк" Іраклі Макацарія. На свій 39-й рік життя він також організував вечірку й показав, як вона минула.

Читайте також: