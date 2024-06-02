Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія відсвяткував перший день народження сина і замилував фото з вечірки

Ексгерой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія з 22-річною дружиною Лізою Чічуа розповіли про свято у родині.

Сьогодні, 2 червня, син подружжя Георгій святкує свій перший день народження. З нагоди одного року життя малюка батьки влаштували справжнє свято в Грузії. Зокрема, запросили найближчих друзів і родину в приватний будинок з басейном, де облаштували фотозону. Вочевидь, вечірка була тематичною у стилі Мікі Мауса. Відповідно був задекорований і величезний торт.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Атмосферу додавали кульки, мильні бульбашки та аніматори в костюмах з солодощів на подвір'ї .

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Щасливі батьки наробили атмосферних знімків з маленьким іменинником і попозували з гостями на святі. Для особливого дня подружжя та їхній синочок обрали світлі відтінки одягу. Втім, обличчя малюка показувати не стали, натомість всюди закривали його смайликом у вигляді сердечок.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, нещодавно модель Гайді Клум показала, як з усіма чотирма дітьми відсвяткувала день народження. Зірка у свої 51 топлес попозувала біля басейну й похизувалася своїми формами.

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