Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія вперше з двома дітьми з'явився на публіці

Ексгерой проєкту "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше після появи доньки показав одразу двох своїх дітей.

У своєму фотоблогу дружина знаменитості Ліза Чічуа оприлюднила ніжні фото у повному родинному складі. Так, на зображенні вона постає з коханим і двома дітьми. Але якщо обличчя старшого сина Георгія пара вже не приховує, то маленьку Ніну вони поки що залишають поза публічністю. Тож крихітка спала на татовому плечі, а підрослий хлопчик порозважався з батьками.

Для домашнього фотосету Ліза обрала джинси та худі, а Іраклі – футболку, яку доповнив светром, і джинси. Так само Георгій постає у джинсах і світшоті, а маленьку Ніну подружжя одягло в чоловічок і шапочку.

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

У коментарях шанувальники залишили чимало емоджі у формі сердечок й засипали зіркову родину компліментами. Крім того, свої теплі слова написали й зірки українського шоубізнесу.

"Ви прекрасні! Щастя вам!" – Марина Узєлкова

Неймовірні. Щастя вам

Дуже красива сім'я. Щастя вам!

Я обожнюю вашу родину, будьте завжди здорові та щасливі

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія показав своїх свекрів на прогулянці з найстаршим онуком у Грузії.

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