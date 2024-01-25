Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія з 21-річною дружиною та її родиною показав спільну поїздку до Чехії

Ексгерой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія замилував кадрами з відпочинку з 21-річною дружиною Лізою Чічуа та її близькими у Празі, Чехії.

На своїх сторінках в Instagram подружжя показало, як минає їхня подорож. Зокрема, бізнесмен запостив світлину, де на тлі вечірньої Праги ніжно цілує кохану. А потім замилував фото, як щасливо споглядає на дружину, ніжно тримаючи її за щоки.

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

До слова, брат Лізи зробив кумедне фото Іраклі, який пародіює швейцара у формі.

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Сама ж дружина Іраклі також похизувалася своїми гарними знімками, де постає у білій шапці та пальто, прогулюючись місцевими вуличками. До слова, Чічуа показалася і в обіймах свого батька.

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Ліза Чічуа з батьком / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Також подружжя відвідало місцеві собори й показало архітектуру.

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та її родиною в Чехії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Своєю чергою, шанувальники побажали подружжю та їхнім близьким вдалої відпустки. І наголосили, що "вони нарешті знайшли одне одного".

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен Іраклі Макацарія похизувався романтичним побаченням, яке організував для своєї 21-річної дружини Лізи Чічуа у Грузії просто на даху.

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