Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія замилував ніжними фото з молодшою на 17 років дружиною-красунею

Подружжя також повідомило про важливе для їхньої країни свято.

Ексгерой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія потішив контентом зі своєю молодшої на 17 років дружиною Лізою Чічуа.

Подружжя прогулювалося вулицями грузинського міста Тбілісі і влаштувало імпровізований романтичний фотосет. Іраклі позував перед камерою у чорному спортивному вбранні, тим часом його кохана обрала схожий образ, тож закохані були одягнені майже в family look.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

На знімках парочка обіймалася, усміхалася та дарувала одне одному солодкі поцілунки в щічку. Окрім того, Макацарія та Чічуа повідомили про важливе для їхньої країни свято. 26 травня Грузія святкує День Незалежності. Тож, подружжя привітало своїх співгромадян з важливою датою.

"З Днем Незалежності Грузії", - привітав Іраклі Макацарія зі святом.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

У коментарях підписники бізнесмена також долучилися до привітань з Днем Незалежності Грузії. Вони також зазначили, що Іраклі та Ліза неабияк гарна пара, та побажали їм щастя.

Вітаю всіх вас! Будьте щасливі і в мирі!

Вітаємо! А ще сьогодні День Києва!

Вітаємо Грузію!

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська вперше за тривалий час показалася з чоловіком. Артистка також пригадала, як починався їхній роман.

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