Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія зводив 21-річну дружину на романтичне побачення просто на даху

Ексгерой реаліті "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія похизувався романтичним побаченням, яке організував для своєї 21-річної дружини Лізи Чічуа.

Як показав у своєму Instagram знаменитість, він потішив обраницю приємним сюрпризом. Іраклі зводив Лізу на побачення. Бізнесмен обрав незвичайну локацію. Він повів кохану до ресторану, що розташований просто на даху.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Подружжя поїхало до закладу, коли вже стемніло. Закохані обіймалися та милувалися вечірнім краєвидом на Тбілісі. Романтичну атмосферу доповнювали запалені свічки, що стояли на столику, та червоні троянди.

Парочка насолоджувалася компанією одне одного, їла смачну вечерю, пила коктейлі, милувалася неймовірними краєвидами та слухала спокійну музику.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

У коментарях підписники Іраклі засипали їх компліментами. Вони зазначили, що були неабияк розчулені побаченими кадрами: "Дуже мило та романтично", "кохання у кожному дотику", "це дуже зворушливо".

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія показав, як загартовується взимку. Також бізнесмен засвітив свій будинок у Грузії, де живе разом із дружиною та їхнім сином.

Читайте також: