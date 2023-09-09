Екс"Холостяк" Макс Михайлюк спантеличив, що йому не дали стати пілотом F-16

Ексгерой реаліті "Холостяк", професійний пілот Макс Михайлюк заявив, що свого часу йому не дали сісти за штурвал винищувача F-16.

Про це він розповів у своєму Instagram, відповідаючи на запитання однієї з підписниць. Жінка поцікавилася у Михайлюка, чому він не застосував свої професійні навички для допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами:

"Україні потрібні пілоти для F-16.... Ніколи не думали повернутися і використати свій талант, щоб допомогти своїй країні? Я ставлю це запитання, не намагаючись тролити вас. Просто цікаво...", - написала жінка.

На що Макс відреагував так: "Я провів сім місяців в Україні, намагаючись. Але нічого так і не почув у відповідь".

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

Що саме Михайлюк робив для того, аби стати пілотом F-16, і чому йому це так і не вдалося, він уточнювати не став.

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

Як відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Макс Михайлюк опублікував у соцмережах фото зі зброєю і натякнув, що пішов до ТрО. Однак згодом стало відомо, що пілот, який має у Маямі свою льотну школу, перебуває за кордоном. Чи законно він виїхав, чи ні – невідомо.

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

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