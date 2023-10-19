Екс"Холостяк" Макс Михайлюк вдруге стане батьком і показав вагітну дружину

Ексгерой реаліті "Холостяк", професійний пілот Макс Михайлюк разом з дружиною, моделлю Дашою Хлистун повідомили шанувальникам радісну новину.

Так, закохані вдруге стануть батьками. Звісткою пара поділилася на своїх сторінках в Instagram. Макс і Даша розмістили фотографії, на яких дивляться в камеру, усміхаючись, а в руках Хлистун тримає позитивний тест на вагітність:

"Дивам потрібно небагато часу", - підписав фотографію щасливий Макс і супроводив гештегом дитина в дорозі.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун вдруге стануть батьками / Фото: instagram.com/flymax305

Зазначимо, що головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк та зірка модельного бізнесу Даша Хлистун почали зустрічатися декілька років тому. 27 квітня 2021 року у закоханих народилася донька Аріана. 8 липня 2021 року закохані одружилися, церемонія відбулася у РАЦСі в місті Бориспіль.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Макс Михайлюк з дружиною та донькою / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Макс Михайлюк з дружиною та донькою / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Нагадаємо, що нещодавно вдруге стала мамою переможниця першого сезону "Холостяк" Олександра Шульгіна. Саша народила доньку в США і розсекретила її екзотичне ім'я.

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