Екс"Холостяк" Макс Михайлюк вдруге став батьком і показав новонародженого сина

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", пілот Макс Михайлюк вдруге став батьком.

Дружина Михайлюка, українська модель Дар'я Хлистун народила коханому сина. Малюк з'явився на світ 6 лютого. Щоправда, де саме народжувала обраниця Михайлюка, вона уточнювати не стала. Втім, останні півроку Хлистун постила фотографії і відео з канадській провінції Онтаріо. Тож, вірогідно, син подружжя народився саме там.

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Радісною звісткою новоспечені батьки розповіли на своїх сторінках в Instagram. У сторіз свого фотоблогу Хлистун розмістила коротке відео, у якому показалася у пологовому. Молода мама у ролику не стримала сліз.

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Наступним кадром Дар'я показала, як їхня з Михайлюком старша донька знайомилася з новонародженим братиком:

"Знайомство з братом. Замість того, аби спати, я милуюсь цим відео і маленькою людиною, яку я носила під серцем 9 місяців", - підписала зворушливе відео Дар'я.

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Зазначимо, що Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун одружилися у лютому 2021 року. У подружжя є спільна донька, трирічна Аріана.

Нагадаємо, днями стало відомо, що герой першого сезону шоу "Холостяк", хореограф Максим Чмерковський теж готується до поповнення у родині. Дружина Чмерковського завагітніла втретє через чотири місяці після других пологів.

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