Екс"НЕАНГЕЛ" Віка розповіла, кому належить ідея зі скандальним тортом з Камінською

Артистка запевнила, що не має жодного стосунку до цієї ідеї.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха прокоментувала, навіщо взагалі була вся ця історія з тортом з зображенням ексколеги Слави Камінської.

Як відомо, саме скандальне відео, на якому Смеюха їсть торт з зображенням Камінської і послугувало їхній публічній сварці. У коментарі журналістам ТСН Вікторія запевнила, що не має жодного стосунку до ідеї з тортом і що все це – ініціатива її фанів.

"Ця ситуація мені була дана згори. Тому що ніхто не припускав, що хтось подарує мені торт. З моєї команди вже точно. Ми збиралися випускати пісню, у нас була зовсім інша ціль. Ми збиралися випускати відео одразу ж, ще щось там робити окрім численних інтерв'ю, які посипалися після цього торта", - пояснила Вікторія.

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Вона додала, що прихильники вирішили таким чином заступитися за неї, спостерігавши багато років як, за словами Смеюхи, Камінська її булила:

"Прихильники, вони теж живі люди, вони відчувають якісь речі, те що я не розумію для себе до кінця, можливо, з боку. Вони з боку можуть подивитися на всю історію гурту "НЕАНГЕЛИ", оцінити якісь речі. Тоді вони оцінили вчинок Слави стосовно мене та гурту Ace of Bace. Тоді було виставлене це відео і на це вони відреагували жартівливим тортом. У моєму розумінні це було дико. Я не розуміла, навіщо мені цей торт зараз потрібно бачити перед своїми очима та ще й їсти. Але вони сказали: "Віко, давай їж, якщо ти цього не зробиш, то тебе з'їдять", - додала Вікторія.

Йдеться про відео, яке перед історією з тортом Камінська запостила у себе в Instagram. На ньому був зображений гурт Ace of Bace з його дуже різними учасницями.

Так пожартувала Слава перед тортом

Вікторія вкотре запевнила, що ідея зі скандальним тортом належить не їй:

"Звичайно ні. Це не ідея, це просто подарунок. Я подумала, як можна це ще не зафільмувати і зафільмувала".

Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія пояснила, звідки взялася історія про скандальний торт з Камінською

Також артистка додала, що це не була піар-хід:

"В жодному разі. Я ніколи не керуюся якимись емоціями, злопам'ятністю. Взагалі в мені ніколи не було злопам'ятності і мстивості. Тому, я цій людині, Славі, давно все пробачила. Але прихильники для мене зробили цей сюрприз і вони, напевно, хотіли в мені розворушити якісь емоції, які сиділи довгі роки", - пояснила Смеюха.

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