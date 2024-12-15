Екс"НЕАНГЕЛ" Смеюха вперше за тривалий час вийшла на зв'язок: який зараз вигляд має співачка

Востаннє артистка давала про себе знати понад два роки тому.

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вперше за тривалий час вийшла на зв'язок.

З початком повномасштабної війни виконавиця уникає публічності. Востаннє артистка давала про себе знати понад два роки тому, коли публікувала допис-привітання з Днем захисників України. А це Смеюха нарешті знову вийшла на зв'язок до прихильників.

Так, днями, а саме 13 грудня, Вікторія Смеюха святкувала день народження. Артистці виповнилося 39 років. В Instagram-stories виконавиця зробила репост, як її зі святом вітала подруга Світлана. Приятелька знаменитості також показала їхнє спільне фото, на якому можна помітити, який зараз вигляд має зникла співачка.

Вікторія Смеюха з подругою / Фото: instagram.com/vikanablack

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Вікторія Смеюха уникає публічності. Наразі невідомо, де перебуває артистка. Подейкують, що вона оселилася за кордоном, а саме в Італії. Також цьогоріч стало відомо, що виконавиця народила первістка.

Нагадаємо, користувачі Мережі звернули увагу, що з інфопростору теж зник ведучий Дмитро Комаров. Приятель журналіста Анатолій Анатоліч розкрив, чим він зараз займається.

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