Екс"НЕАНГЕЛ" Віка припустила, що могла б закрутити роман із розлученим Дзідзьо

Артистка поміркувала, з ким би із українських зіркових холостяків могла б мати серйозні стосунки.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха поміркувала, з ким би із українських зіркових холостяків закрутила б роман.

Так, у YouTube-шоу "Слава+" незаміжня 35-річна знаменитість прокоментувала ймовірні стосунки з артистами, яких запропонував ведучий Слава Дьомін. Тож потенційними обранцями виконавиці могли б стати Макс Барських, Дзідзьо, Віталій Козловський та Олег Винник.

Зокрема, щодо Козловського зірка сказала, що він дуже класний та мужній чоловік зі своєю думкою.

Вікторія Смеюха / instagram.com/vikanablack

А от Дзідзьо, за її словами, пропонував співачці зіграти його дружину в майбутньому фільмі. Віка не проти спробувати себе в такому ампуа, додавши, що артист їй також імпонує, як чоловік.

"У житті він серйозний, мені дуже імпонує, бо весь час бути емоційним людина не може. Мені дуже близька взагалі ця історія, бо я сама розсудлива, мені подобаються люди, які вміють в житті не лише посміятися, подуркувати, а й бути у своєму світі, про щось думати, виношувати ідеї", – поділилась Смеюха.

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio

На пропозицію кандидатури співака та композитора Позитива, Вікторія відповіла, що навряд чи б мала з ним стосунки, оскільки, музикант, за її словами, має шкідливу звичку.

"Мені імпонує Позитив, але, скажу чесно, у нього є шкідлива звичка. Я так розумію, що він зловживає іноді. Можливо, зараз він інший. Мені не подобаються чоловіки, які п'ють та курять", – заявила вона.

Також, теоретично Смеюха могла б закрутити роман із Максом Барських: "Я його як людину люблю. З Максом теж могла б бути, тому що він добрий, талановитий, успішний".

Втім, серед усіх співачка надала б перевагу Михайлу Хомі та не відмовилася б від побачення. Але знаменитість зауважила, що ніколи не запрошує чоловіків. Тому ведучий записав Дзідзьо голосове повідомлення, де сказав йому запросити Віку на побачення.

Вікторія Смеюха / instagram.com/vikanablack

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання