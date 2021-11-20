Екс"НЕАНГЕЛ" Віка вперше розповіла про булінг та аб'юз в гурті: "Слава мене навіть била"

Екс"НЕАНГЕЛ" Віка вперше розповіла про булінг та аб'юз в гурті: "Слава мене навіть била"

В ексучасниць колективу не склались дружні стосунки.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха шокувала розповіддю про те, які стосунки були між нею та Славою Камінскьою.

До слова, нещодавно співачки привселюдно посварилися. Все почалося з того, що Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані. Раптом офіціант виносить їй величезний торт з зображенням Слави, який співачка пізніше розрізала. Як говорить виконавиця, вона нікого не хотіла образити таким свої вчинком. Втім, Славі це не сподобалося. Віка поділилася, що після цієї ситуації, вона отримала безліч погроз.

"НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

"Мені та моїм близьким надійшло багато повідомлень з погрозами. А цим тортом я хотіла сказати, аби вона припинила мене чіпати", - розповіла "Зірковому шляху" співачка.

Окрім цього, Віка вирішила вперше розповісти про булінг та аб'юз у гурті. За словами зірки, Слава постійно її намагалась принизити. Бувало й таке, що вона починала бійку та виривала їй волосся.

"Було й рукоприкладство. Вона могла мене дійсно вдарити. Звісно, я могла відповісти. Було й таке, що вона накинулась на мене та виривала волосся. Це було фізично та морально боляче", - поділилася Віка.

"НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Співачка говорить, що раніше мовчала, бо не хотіла робити з цього скандал. Втім, Слава була не задоволена не лише нею, а й керівництвом гурту. Тому колектив припинив своє існування.

До слова, Віка говорить, що були й приємні миті. Так, у тяжких ситуаціях вони підтримували одна одну. Також зірка говорить, що їй складно уявити, що вони зі Славою можуть ще заспівати разом. Хоча вона зізнається, що не проти б це зробити.

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