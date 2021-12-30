Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія показала своїх маму та сестру, з якими дуже схожа

Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія показала своїх маму та сестру, з якими дуже схожа

Також з ними позувала й племінниця Віки.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха майже не показує свої сімейні фото.

Втім, перед Новим роком зірка вирішила поділитися з прихильниками чуттєвим родинним знімком. У своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, на якому позувала разом з сестрою, мамою та племінницею. До слова, Віка дуже схожа зі своїми близькими людьми.

Вікторія Смеюха разом з мамою, сестрою та племінницею / instagram.com/vikanablack

"Три покоління моєї сім'ї! Коли ми гуртом, то нам морально спокійніше. Тому, будь ласка, любіть своїх близьких. Особливо у хвилини, коли повна метушня поглинає всю увагу, рідні служать нам нагадуванням про важливі пріоритети", - поділилась Віка.

До речі, нещодавно Смеюха зізналась, що 31 грудня буде працювати, але Новий рік все одно зустріне в родинному колі. Так, зірка неодноразово наголошувала, що сім’я для неї – це найважливіше.

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