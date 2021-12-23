Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія розсекретила вартість її виступу на Новий рік

Зірка зізналась, що їй не складно виступити 31 грудня.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вирішила поговорити про свої виступи на новорічних святах.

Як зізнається артистка, їй не складно вийти на сцену 31 грудня. Ба більше, цього року зірка також виступатиме на сцені у цей святковий день. Втім, сам Новий рік Віка зустріне в сімейному колі.

"За 15 років я звикла бути на видноті та працювати для своєї улюбленої публіки. Мені не складно вийти на сцену 31 грудня. Навіть попри те, що це сімейне свято, я завжди це розуміла", - поділилася знаменитість на знімальному майданчику одного новорічного шоу.

Вікторія Смеюха / instagram.com/vikanablack

Окрім цього, Віка розсекретила вартість її виступу на Новий рік. Так, українцям доведеться заплатити кругленьку суму.

"Це таке комерційне питання, яке я не сильно хотіла б обговорювати. Говорити про ціни – це нетворча справа. Скажу лише, що це точно не менше, ніж 10 тисяч доларів", - зізналась Віка.

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