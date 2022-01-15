Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія шокувала фігурою в бікіні та заінтригувала новими стосунками

Співачка показала, як відпочиває на Мальдівах.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", українська співачка Вікторія Смеюха відпочиває на Мальдівах.

Артистка вирішила похизуватися не лише розкішною відпусткою, а й апетитними формами в купальнику. На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила гарячу світлину, на якій постала у чорному бікіні та накидці-сіточці. Зірка ошелешила підтягнутим тілом, пружними сідницями та прокачаним животиком.

Вікторія Смеюха у бікіні / instagram.com/vikanablack

У дописі Віка заявила, що щаслива та заінтригувала новими стосунками.

"Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Моє січневе літо на Мальдівах після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння? Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько й у всіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, бо разом ми сила і якби я не говорила, що хотіла, то..." – написала знаменитість.

Зі свого боку, юзери поквапилися привітати зірку з коханням. Також вони висловили захоплення фігурою кумирки.

Ви просто супер! Мрія будь-якого гідного чоловіка

Розкішна

Бажаю щастя вам і створити міцну сім’ю

Боже, що за леді? Чарівна

Щастя і кохання

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