Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія у бікіні звела з розуму бездоганною фігурою

Зірка показала нові знімки з відпустки.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", українська співачка Вікторія Смеюха, продовжує насолоджуватися райським відпочинком на Мальдівах.

Так, виконавиця вже показала чимало знімків з відпустки, втім, зірка не може не опублікувати чергову гарну світлину. Зокрема, у своєму Instagram співачка поділилася кадрами, на яких зображена у бікіні.

Вікторія Смеюха у бікіні / instagram.com/vikanablack

Знаменитість позувала на тлі Індійського океану. Зірка обрала такі пози, які ідеально продемонстрували її бездоганну фігуру.

Вікторія Смеюха у бікіні / instagram.com/vikanablack

"Як же вдало в кадрі з’явився Мальдівський лелека, який доповнив мою фотосесію! Любі мої, я вже потихеньку освоїлася на Мальдівах і анітрохи не сумую: читаю книги, вчу нові пісні, тренуюсь, гуляю", - поділилася Віка.

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