Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія вперше розповіла, як Нікітін відреагував на її сварку зі Славою

Продюсер ще мав плани на гурт після заяви про припинення його існування.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вперше розповіла, як на її публічну сварку з ексколегою Славою Камінською відреагував колишній продюсер Юрій Нікітін.

У коментарі журналістам ТСН Вікторія розповіла, що вони поговорили з Нікітіним перед виходом її сольного треку "Говори что хочешь". Продюсер був не у захваті від того, що сталося. Адже після офіційного оголошення про припинення кар'єри гурту, дует, згідно з домовленістю, мав продовжувати виступати на корпоративах:

instagram.com/babaslavka

"Ми поговорили про те, що відбулося у ЗМІ. Мені було, звичайно, не по собі з ним розмовляти на ту тему. Був такий момент тривожний. У нас були одні плани з продюсером, попри те, що ми завершили співпрацю, у нас були плани працювати у "НЕАНГЕЛАХ". Але після цього інциденту у нас призупинилася робота у колективі. Тобто ми тепер не лише публічно не виступаємо, а й не виступаємо на корпоративах – те, що ми планували", - розповіла Вікторія.

Віка Смеюха, Юрій Нікітін, Слава Камінська

Також артистка зізналася, що експродюсера здивувало, чому вона з ним не порадилася перш ніж виставити скандальне відео з тортом у Мережу:

"Юра сказав: "Чому ти зі мною не поговорила у цей день?" Я кажу: "Ну, якось так вийшло, що я прийняла своє рішення і поспілкуватися з моєю аудиторією через соцмережі". Але в результаті я кажу: "Юро, ти ж завжди казав, що я кажу як відчуваю і я сьогодні кажу те, що хочу", - зазначила виконавиця.

Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Смеюха розповіла, як Нікітін відреагував на її сварку з Камінською

Нагадаємо, Слава Камінська та Віка Смеюха привселюдно посварилися у листопаді минулого року. Все почалося з того, що Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані та їсть торт з зображенням Камінської. Пізніше Смеюха розповіла, що під час участі у гурті неодноразово була жертвою булінгу з боку своєї ексколеги Слави.

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