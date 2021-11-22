Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія зізналася, що їй пропонував співпрацю відомий російський співак

Однак артистка відмовилася від продюсування.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха поділилася, що колись їй пропонував співпрацю відомий російський співак Микола Носков.

За словами Віки, це сталося, коли вона співала у гурті "НЕАНГЕЛИ" вже п'ятий рік. Як зізналася артистка, попри аб'юз та булінг з боку колеги Слави Камінської вона пропозицію Носкова відхилила. У бесіді з DOROTYE Вікторія поділилася, що могла змінити країну і жити та працювати не тут. Однак це не єдиний фактор, який вплинув на її рішення:

"Мені було дуже зручно та приємно перебувати з людиною, яка одразу подарувала мені все те, що я хотіла мати у своєму житті. Все отримала в один момент і це було дуже успішно. Ми тоді виступали на якомусь корпоративі, Носков побачив, надихнувся голосом. Потім була пропозиція. Я це сприймала, але я боялась щось порушити. Якось підвести свою команду. Мені це, звичайно, було приємно", - поділилася Смеюха і зізналася, що продюсеру "НЕАНГЕЛІВ" Нікітіну не наважилася розповісти про цю пропозицію.

Співачка пригадала, що Носков пропонував співпрацю саме їй та обіцяв золоті гори:

"Микола мені сказав: "Я хочу з тобою саме працювати. Навіщо мені з продюсером спілкуватися, якщо у мене є ідея зробити цілий тур, створювати з тобою пісні разом, бо я захоплений твоїм тембром голосу", - пригадала Вікторія.

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