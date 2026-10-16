Екс Саліванчук ігнорує синів, а у Мішиної зустрівся з ним лиш у 10 років: зіркові мами-одиначки

Лідія Таран з донькою, Анна Саліванчук з синами, Ксенія Мішина з сином / © ТСН

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В українському шоубізнесі чимало відомих жінок, які виховують дітей без чоловіка поруч — після розлучення або втрати коханої людини.

У деяких зіркових родинах батьки дітей майже не беруть участі у вихованні, тоді як інші чоловіки підтримують хоча б мінімальний зв’язок. Тим не менш, їхні історії нерідко стають приводом для гучних скандалів і резонансних публічних зізнань відомих мам.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських знаменитостей, які виховують дітей без партнерів, та що відомо про їхні непрості сімейні історії.

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Міша Романова

Співачка Міша Романова виховує 7-річного сина Мартіна. Артистка дотепер не розкриває особу батька хлопчика. Однак, зізнається, що тема для неї залишається болючою, адже чоловік, за її словами, не хоче спілкуватися із сином. Романова також розповіла, що він невчасно сплачує мізерні аліменти та, попри документальне підтвердження батьківства, не сприймає Мартіна як свого сина.

Натомість чоловічу увагу Мартіну залюбки приділяють його зірковий хрещений Макс Барських і дядько — брат Романової.

Міша Романова з сином / © instagram.com/misharomanova

Ксенія Мішина

Акторка стала мамою сина Платона у 22 роки. Ксенія зізнавалася, що під час вагітності батько її первістка був аб’юзером — контролював гроші й навіть обмежував у харчуванні. Зрештою, на шостому місяці вагітності Мішина пішла від нього, коли той заявив, що злякався відповідальності.

Більшу частину життя Платон взагалі не бачив свого батька. До того ж акторка навіть не показувала жодного його фото синові. Утім, він об’явився під час війни, коли сину було 10 років. І хоч вони зустрілися, зіркова мама вирішила спілкування батька й сина розвивати поступово й на першій зустрічі представила чоловіка як свого «знайомого».

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Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

«Ми вирішили взагалі не говорити про 10 років, тому що немає виправдання йому і він це розуміє. Він перепросив мене, намагаюся його прийняти, це складно. Я скоро запитаю свого сина: „Ти хочеш побачити свого тата?“. Він скаже: „Звісно!“. Я ж не можу сказати: „Ні, цього не буде“. Це мої образи, наші з колишнім проблеми, і аж ніяк не нашого сина», — говорила свого часу Ксенія.

TAYANNA

Українська співачка виховує сина Даніеля, народженого у стосунках із російським саундпродюсером Єгором Глібом. Пара розійшлася понад п’ять років тому через зраду.

Артистка розповідала, що Єгор Гліб нечасто проявляє ініціативу у спілкуванні із сином — так само, як і не охоче допомагає фінансово. TAYANNA також зізналася, що тривалий час відчувала провину за відсутність батька у житті Даніеля, але зараз покінчила з тими думками.

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

«Колись я мала сильне відчуття провини, що я виховую сина сама, не змогла зберегти сім’ю й вийти заміж. Десь з семи до дев’яти його років. Та я потім від себе відчепилася й прийняла усе. Я закриваю всі його матеріальні й душевні потреби як мама, я його люблю», — говорила зірка.

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Анна Саліванчук

Акторка виховує двох синів — Гліба та Микиту, народжених у шлюбі з колишнім чоловіком Олександром Божковим. Пара прожила разом від 2015 до 2023 року, після чого розлучилася. Причини розриву подружжя публічно не розголошувало.

Та цього року Саліванчук публічно поскаржилася на ставлення ексчоловіка до дітей. За словами акторки, він не бачиться із синами, не телефонує їм та ігнорує важливі дитячі свята.

Водночас артистка описала фінансову допомогу колишнього чоловіка як «копійки». Саліванчук зізнається, основний тягар виховання та забезпечення хлопчиків лежить на ній.

Анна Саліванчук з синами / © instagram.com/salivanchuk.anna

Ганна Різатдінова

Олімпійська призерка з художньої гімнастики виховує сина Романа, народженого у стосунках із бізнесменом Олександром Онищенком. Пара припинила стосунки ще до 2019 року.

Нині Різатдінова живе з Романом у Києві і зізнається, що все тримається на ній та няні. Ганна також ділилася, що після розлучення Онищенко не спілкується з їхнім сином Романом й проживає за кордоном з новою родиною.

Ганна Різатдінова з сином / © instagram.com/anna_rizatdinova

Лідія Таран

Телеведуча виховує доньку Василину, якій у жовтні виповниться 19 років. Дівчина народилася у стосунках зірки з Андрієм Доманським. Пара була разом близько п’яти років, однак згодом розійшлася.

Після початку повномасштабної війни Таран разом із донькою переїхала до Франції, але час від часу навідуються до України. Тим часом зірка не втручається у спілкування доньки з батьком. Вона говорить, що «не медіатор» і «до того не причетна», адже Василина вже повнолітня дівчина.

Лідія Таран з донькою / © instagram.com/lidiyataran

Тіна Кароль

Окреме місце серед зіркових мам посідає Тіна Кароль. Її історія доволі трагічна, бо співачка втратила батька свого єдиного сина через хворобу 2013 року.

Після смерті Євгена Огіра артистка залишилася сама з маленьким сином Веніаміном. Ще у дитинстві хлопчика артистка відправила навчатися до Великої Британії. За словами співачки, це було пов’язано не лише з освітою, а й із бажанням допомогти синові стати самостійнішим після сімейної трагедії.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Нині Веніаміну 17 років. Він продовжує навчатися у Великій Британії, цікавиться політологією та економікою, а також займається українськими народними танцями. Кароль також розповідала, що не збирається впливати на рішення сина щодо його майбутнього, зокрема якщо після повноліття він захоче повернутися до України.

Ірина Білик

Співачка — мама двох синів. Старший Гліб народився у стосунках співачки з манекенником Андрієм Оверчуком. Молодший Табріз — син артистки та фотографа Аслана Ахмадова, з яким Білик перебувала в офіційному шлюбі.

Старший син Ірини Білик / © instagram.com/hlibover.mp4

Після розлучення Білик фактично самостійно займається вихованням молодшого сина й різноманітно проводить з ним час за активними хобі й подорожами. Водночас артистка дуже обережно ставиться до публічності дітей і рідко розкриває деталі їхнього приватного життя.

Ірина Білик з молодшим сином / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Євгенія Власова

Співачка — мама єдиної доньки Ніни, якій зараз 22 роки. Артистка свідомо не розкриває подробиць особистого життя дівчини, оскільки, за її словами, у дитинстві Ніна пережила травматичний досвід, пов’язаний із публічністю.

2024 року Власова розповіла, що донька живе за кордоном, а сама вона продовжує підтримувати її фінансово. Співачка наголошувала, що намагалася не обмежувати свободу Ніни та дозволяла їй самостійно ухвалювати рішення.

Євгенія Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про українських зірок, які народили після 40. Наприклад, продюсерка Олена Мозгова стала мамою в 41 рік, а ведуча Василіса Фролова — в 43.

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