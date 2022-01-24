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Екс"ВІА Гра" Котова у трусиках посвітила пишними сідницями та розбурхала уяву фанів

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Екс"ВІА Гра" Котова у трусиках посвітила пишними сідницями та розбурхала уяву фанів

Тетяна Котова / instagram.com/kottova

Співачка захопила пікантним кадром.

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Тетяна Котова влаштувала фурор в Мережі своїм гарячим фото.

В Instagram артистка оприлюднила кадр, на якому постала у трусиках, гольфах та рожевій спортивній кофтинці. Виконавиця млосно позувала біля стіни, демонструючи пишні сідниці.

Тетяна Котова / © instagram.com/kottova
Тетяна Котова / instagram.com/kottova

"Таааак… Я дивлюся, всім тут дуже весело… А ви вже зважувалися цього року?" – поцікавилася у фоловерів Котова.

У відповідь користувачі зізналися, що їм лячно ставати на ваги після новорічно-різдвяних святкувань. Також фани не змогли не потішити співачку компліментами щодо її фігури.

  • Маєш розкішний вигляд!
  • Ой, крихітко! Ти така сексі бейба
  • Розкішна фігура
  • Дуже красива і сексуальна

Нагадаємо, не так давно Котова заявила, що її з "ВІА Гри" "вижила" інша учасниця Альбіна Джанабаєва. А конфлікт стався через Валерія Меладзе. За її словами, артистка приревнувала до Котової свого чоловіка.

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