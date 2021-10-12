Екс"ВІА Гра" Котова вперше зізналася, що з гурту її "вижила" Джанабаєва

Конфлікт стався через Валерія Меладзе.

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Тетяна Котова вперше розповіла, чому ж насправді свого часу залишила популярне жіноче тріо.

За словами Котової, її з колективу "вижила" інша учасниця Альбіна Джанабаєва. У інтерв'ю програмі "Головне запитання" Котова поділилася, що потрапила до "ВІА Гри", коли з неї пішла Віра Брежнєва і у складі залишилися Меседа Багаудінова та Альбіна Джанабаєва.

"З Меседою у нас були дружні стосунки, а з Альбіною ми… Я лише прийшла, нова людина. Є люди, які нових людей зовсім не сприймають адекватно. Альбіна ставилася достатньо стримано. Впораєшся, так впораєшся. У нас був конфлікт з Альбіною достатньо серйозний. Альбіна приревнувала мене до Валерія Меладзе", - зізналася Котова.

Меседа Багаудінова, Тетяна Котова, Альбіна Джанабаєва

Вона пригадала вечерю за одним столом з Костянтином та Валерієм Меладзе, Дмитром Костюком та Альбіною. На той час Тетяна працювала у гурті вже два місяці. Костянтин Меладзе запитав її, чи може він чимось допомогти.

На це Котова відповіла, що дуже хоче навчитися робити такі самі підводки до пісень, як це робить Валерій Меладзе на своїх концертах, перш ніж виконати їх. На що Валерій Меладзе пожартував: "Я тут зупинився в готелі, приходь".

"Альбіна сприйняла цей жарт достатньо агресивно. Ми почали часто сваритися. Вона шукала будь-який підступ у всьому і розповідала це продюсеру і водночас багато що було перебільшено. Я вже не витримувала з Альбіною усі ці сутички і ситуації. Я все це сказала продюсеру. І продюсер сказав: "Давай подумаємо, як можна зробити і ти підеш вже іншою стежкою. Ми домовилися, що мине час і ми так зробимо, що я буду у сольній творчості а всі, інші, хто лишився вони залишилися на своїх місцях",- підсумувала Котова.

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