Екс"ВІА Гра" Кожевнікова розповіла про листування з Меладзе під час війни і видала його позицію

Колишня учасниця тріо "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова розповіла, як листувалася з колишнім продюсером Костянтином Меладзе.

Виконавиця пригадала, що вони писали одне одному під час повномасштабної війни. Зокрема, співачка та композитор обговорювали російське вторгнення до України. На запитання, якої позиції притримується Меладзе, Кожевнікова вважає некоректно відповідати, адже це стосується саме його.

Утім, виконавиця натякнула, що Костянтин Меладзе такої ж думки, як і українці, тобто не підтримує війну.

Костянтин Меладзе і грут "ВІА Гра"

"Обговорювали, але я нічого не можу казати (за нього – прим.ред.). Якщо ви хочете почути його думку, то вона така сама, як і наша. Але більше не можу нічого казати, це неправильно", - розповіла Кожевнікова у проєкті "Ранок у великому місті".

Тим часом сам продюсер обрав мовчання. Костянтин Меладзе перебуває в Європі, не коментує війну в Україні та уникає публічності. Подейкували, що співачка Віра Брежнєва розлучилася з композитором саме через різні погляди на російське вторгнення до України. Як відомо, виконавиця засудила ворожі дії Росії та зайнялася волонтерством. Нещодавно ж відьма Марія Тиха розкрила причину розлучення знаменитостей.

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