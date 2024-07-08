Екс"ВІА Гра" Вінницька неоднозначно висловилася про Брежнєву і звинуватила її в "перевзуванні"

Колишня учасниця гурту "ВІА Гри" Олена Вінницька різко висловилася про співачку Віру Брежнєву, яка свого часу її замінила в колективі.

Вінницька неочікувано заявила, що не вірить у щирість колеги за сценою. На думку артистки, Брежнєва відмовилася від усього російського та підтримала Україну у війні, адже розуміла, що після розлучення з Меладзе ринок РФ їй не вдасться підкорити.

"Ми насправді не знаємо, що там сталося. Але, чесно кажучи, я з великою недовірою ставлюся до цієї історії. Мені здається, що все не зовсім так, як намагаються подати. Не виключено, що бажання перейти на український ринок сталося на тлі розлучення з Меладзе. Вона чудово розуміла, що в Росії без Кості їй робити нічого, і вирішила приєднатися до України", - розповіла співачка в інтерв'ю для Oboz.ua.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

На думку Вінницької, нещирість Брежнєвої відчувають українці, тому через це вона й не може стати "своєю" в українському шоубізнесі. Співачка переконана, що її колега просто "перевзулася" з власної вигоди.

"Тому що багато людей чудово відчувають фальш. Тому що, коли в неї все було добре там, лилися гроші, вона не думала, що, може, треба заспівати пісню українською – почати просувати нашу культуру. Це називається перевзування, причому буквально на ходу. Там не виходить, що зараз швидко в цей вагон застрибну, може, тут вигорить. А люди відчувають нещирість – от і все", - переконана артистка.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Зазначимо, до повномасштабної війни Віра Брежнєва жила та працювала в Росії. Коли окупанти розпочали повномасштабне вторгнення до України, виконавиця відмовилася від усього російського та засудила дії влади РФ. Віра Брежнєва також волонтерила. Нині артистка живе за кордоном.

Нагадаємо, раніше від Олени Вінницької дісталося співачці-зрадниці Анні Сєдоковій, яка живе в Росії та підтримує війну. Артистка розкритикувала свою колишню колегу та назвала її "пустоголовою".

Зрадниця Анна Сєдокова боляче впала під час концерту у Москві

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