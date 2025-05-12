ЕксAlyosha майстерно поставила на місце критиків її зовнішності: "Всі на одне обличчя"

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя, в якої раніше був псевдонім Alyosha, майстерно відповіла на критику її зовнішності.

Виконавиця щодня отримує чимало коментарів. Далеко не всі з них позитивні. Іноді користувачі вдаються до гейту. Цього разу Олені Тополі дісталося за зовнішність, мовляв, вона не гарна, а співачка Настя Каменських куди краща за неї.

Цього разу виконавиця вирішила відповісти на гейт. Артистка наголосила, що кожен – індивідуальний та зі своїми рисами зовнішності. Олена Тополя говорить, що всі не можуть мати одне обличчя. А якби, за словами співачки, так і було, то втратилася б геть уся унікальність. Тож, артистка закликала не знецінювати себе, а також не порівнювати нікого з іншим.

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Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

"Поставити Каменських…Вона вища сантиметрів на 50 за мене…І що? Ну давайте весь світ буде такий, як та людина, яка написала цей коментар…От всі на одне обличчя! І що? Я не бачу взагалі сенсу порівнянь. Там, де ви починаєте порівнювати, ви втрачаєте справжній сенс, ексклюзивність і взагалі розуміння та усвідомлення, що все, що створено, створено з любов'ю, одним екземпляром у всьому світі. Це стосується й людей, і природи, і тварин і всього, що є. Тому бережіть те, що маєте, і піклуйтеся про це. І ніколи не порівнюйте: ані себе з іншими, ані когось", - відповіла артистка.

Нагадаємо, наразі ходять чутки, що чоловік Олени Тополі – музикант Тарас Тополя – збирається йти в політику. Нещодавно артистка чесно відповіла на ці плітки.