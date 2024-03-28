ЕксAlyosha Олена Тополя у пікантній сукні з вирізом на спині вперше за довгий час знялася у фотосесії

Українська співачка, відома під псевдонімом Alyosha, тепер виступає під своїм справжнім ім’ям Олена Тополя.

Артистка напередодні серії акустичних концертів у Києві, Львові та Луцьку дала інтерв'ю сайту Viva! та стала головною героїнею квітневої digital обкладинки.

На фотографіях ексAlyosha постала у вишуканій сукні з глибоким вирізом на спині. Вбрання виконавиці добре підкреслило її фігуру. Також співачка позувала у білосніжній невагомій сукні, яку доповнила масивними сережками.

ЕксAlyosha Олена Тополя / Фото: viva.ua

Під час розмови з журналістами Тополя поділилася, чому вирішила змінити творчий псевдонім:

"Це вже багаторічна думка, яку я носила в своїх планах, яка нарешті реалізована. Alyosha зросла і стала Оленою Тополею (усміхається - прим.ред)", - сказала артистка.

ЕксAlyosha Олена Тополя / Фото: viva.ua

Розповіла співачка й про те, як їй жилося в Америці, куди вона з трьома дітьми поїхала на початку повномасштабної війни до родичів свого чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі:

"Це було життя під мирним небом у безпеці, і воно було заради дітей. Скажу одразу, що Америка – це не моє. І досить давно… Для мене життя в Америці було депресивним. Такі загалом спогади. Це саме про мій особистий стан. Натомість діти отримали багато досвіду в американській школі, досить прийнятно вивчили мову, крім Марійки, звісно. Мали друзів, розвивалися. Паралельно ми проходили усю програму української школи, що було не так легко, але ми впоралися. Досвід завжди є позитивним, яким би він не був, бо він дає можливості ставати кращими, змінюватися, духовно зростати", - прокоментувала ексAlyosha.

ЕксAlyosha Олена Тополя / Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ТСН.ua чоловік Олени Тополі, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що їм допомогло зберегти шлюб на відстані та про ревнощі дружини.

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