ЕксAlyosha шокувала сумою боргів після участі в "Євробаченні" і назвала політикиню, яка її підставила

Alyosha

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Українська співачка Олена Тополя, в якої раніше був псевдонім Alyosha, шокувала сумою боргів, які в неї з’явилися після участі в “Євробаченні”.

Артистка брала участь у міжнародному пісенному конкурсі 2010 року. “Євробачення” тоді відбулося в норвезькому місті Осло. Виконавиця в інтерв’ю Oboz.ua зізналась, що участь у конкурсі їй обійшлася в кругленьку суму, а саме в 450 тисяч доларів. Звичайно, Олена не мала таких коштів, через що їй довелося брати позики. Утім, артистка не хвилювалася з цього приводу, адже Ганна Герман, яка на той час була заступницею голови Адміністрації президента, запевнила співачку, що їй покриють всі витрати. Та, за словами Тополі, це виявилося порожньою обіцянкою.

“У моєму випадку участь у “Євробаченні” коштувала 450 тисяч доларів. Ми мали публічну обіцянку від Ганни Герман (на той час заступниця голови Адміністрації президента — прим. ред.) повернути всі витрати. Але коли я приїхала з конкурсу, вона мені подарувала картину, роздруковану на принтері, сказала “дякую“ і попрощалася”, — зізналась артистка.

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Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha

Врешті, всі позики Олені Тополі та її команді довелося виплачувати самотужки. На закриття боргів пішло декілька років. Щоправда, компанія майже половину пробачила артистці.

“Ми розплачувалися з боргами декілька років поспіль, і майже половину нам пробачили. Скажімо так, заплющили очі. Це була велика компанія, вони змогли це собі дозволити”, — додала виконавиця.

Зазначимо, тоді ще Alyosha брала участь у “Євробаченні-2010”. Конкурс відбувся в місті Осло, Норвегія. Артистка виступила з піснею Sweet People та посіла десяте місце.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на пісенному конкурсі представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Нещодавно стало відомо, під яким номером виступить колектив у першому півфіналі “Євробачення-2025”.