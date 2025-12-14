ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Ексбойфренд Олени Тополі висловився про її розлучення з Тарасом Тополею: "Мені є що сказати"

Олена та Тарас Тополі на початку грудня оголосили про розлучення. Подружжя перебувало в шлюбі протягом 12 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вадим Лисиця та Олена і Тарас Тополі

Вадим Лисиця та Олена і Тарас Тополі

Колишній бойфренд української співачки Олени Тополі висловився про її розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Так, на початку грудня подружжя приголомшило новиною, що вони вирішили далі рухатися окремо. Ба більше, артисти вже й подали документи на розлучення після 12 років шлюбу. Колишній бойфренд Олени Тополі – продюсер Вадим Лисиця – в інтерв'ю Oboz.ua висловився про її розрив із чоловіком. Він запевняє, що йому є що сказати на цю тему. Проте він не збирається обговорювати особисте життя його ексобраниці. За словами Вадима Лисиці, його дружині це буде неприємно, що він коментуватиме якісь моменти, що пов'язані з його минулими стосунками.

"Тут така справа: я зі своєю дружиною домовився не коментувати жодних моментів, пов'язаних із колишніми стосунками. Ірі це не до вподоби, і я її чудово розумію – поставте себе на її місце, чи було б вам приємно? Вона просила мене про це кілька разів, тож ми вирішили, що таких тем не торкатимусь. Хоча мені, звісно, є що сказати. Але досить Тополь", - підсумував продюсер.

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, Вадим Лисиця та Олена Тополя, яка тоді мала псевдонім Alyosha, тривалий час перебували в стосунках. Саме під час їхнього роману виконавиця почала розвивати творчу кар'єру. Врешті, вони розійшлися незабаром після того, як Олена взяла участь у "Євробаченні-2010".

Після того артистка розпочала стосунки з Тарасом Тополею, за якого врешті й вийшла заміж. Пара прожила в шлюбі 12 років, проте на початку грудня оголосила про розлучення. Вже відомо, хто став ініціатором розриву.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie