Ексбойфренд Олени Тополі висловився про її розлучення з Тарасом Тополею: "Мені є що сказати"

Вадим Лисиця та Олена і Тарас Тополі

Колишній бойфренд української співачки Олени Тополі висловився про її розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Так, на початку грудня подружжя приголомшило новиною, що вони вирішили далі рухатися окремо. Ба більше, артисти вже й подали документи на розлучення після 12 років шлюбу. Колишній бойфренд Олени Тополі – продюсер Вадим Лисиця – в інтерв'ю Oboz.ua висловився про її розрив із чоловіком. Він запевняє, що йому є що сказати на цю тему. Проте він не збирається обговорювати особисте життя його ексобраниці. За словами Вадима Лисиці, його дружині це буде неприємно, що він коментуватиме якісь моменти, що пов'язані з його минулими стосунками.

"Тут така справа: я зі своєю дружиною домовився не коментувати жодних моментів, пов'язаних із колишніми стосунками. Ірі це не до вподоби, і я її чудово розумію – поставте себе на її місце, чи було б вам приємно? Вона просила мене про це кілька разів, тож ми вирішили, що таких тем не торкатимусь. Хоча мені, звісно, є що сказати. Але досить Тополь", - підсумував продюсер.

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, Вадим Лисиця та Олена Тополя, яка тоді мала псевдонім Alyosha, тривалий час перебували в стосунках. Саме під час їхнього роману виконавиця почала розвивати творчу кар'єру. Врешті, вони розійшлися незабаром після того, як Олена взяла участь у "Євробаченні-2010".

Після того артистка розпочала стосунки з Тарасом Тополею, за якого врешті й вийшла заміж. Пара прожила в шлюбі 12 років, проте на початку грудня оголосила про розлучення. Вже відомо, хто став ініціатором розриву.